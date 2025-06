Das schwedische Königshaus hat die Taufpaten für Prinzessin Ines bekannt gegeben. An erster Stelle steht eine besondere Überraschung: Ihre 13-jährige Cousine Prinzessin Estelle wird die Patenschaft übernehmen.

Taufe am Freitag, dem 13.

1/5 Kronprinzessin Victorias Tochter Estelle wird Taufpatin für ihre kleine Cousine Ines. Foto: Kate Gabor/The Royal Court of Sweden

Darum gehts Prinzessin Ines bekommt fünf Taufpaten, darunter ihre Cousine Prinzessin Estelle

Taufe findet am 10. Hochzeitstag ihrer Eltern Carl Philip und Sofia statt

Ines ist das vierte Kind des Paares und steht an achter Stelle der Thronfolge

Am Tag vor der Taufe lüftet das schwedische Königshaus das Geheimnis um die Paten von Prinzessin Ines. Die vier Monate alte Tochter von Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (40) bekommt am Freitag einen ganz besonderen Beistand zur Seite gestellt: Ihre 13-jährige Cousine Prinzessin Estelle steht ganz oben auf der Liste der fünf ausgewählten Taufpaten.

Dass ausgerechnet die zukünftige Thronfolgerin zur Taufpatin ernannt wurde, bekräftigt das enge Verhältnis zwischen Carl Philip und seiner älteren Schwester, Kronprinzessin Victoria (47). Bereits bei Estelles eigener Taufe übernahm Carl Philip die Patenschaft für seine Nichte – nun revanchiert sie sich bei seiner jüngsten Tochter.

Auch diese vier werden Ines' Paten

Neben der künftigen Thronfolgerin Estelle werden vier Personen aus dem engsten Freundeskreis des Prinzenpaares Ines' Patenschaft übernehmen: Fredrik von der Esch, Patensohn von Königin Silvia und enger Vertrauter Carl Philips, Claes Kockum, ein Internatsfreund des Prinzen sowie dessen Ehefrau Sandrine Kockum. Als fünfte Patin fungiert Tiara Larsson, die 23-jährige Tochter von Prinzessin Sofias Jugendfreundin Cajsa Larsson.

Ines Marie Lilian Silvia, die Herzogin von Västerbotten, wird am 13. Juni um 12 Uhr in der Schlosskirche Drottningholm getauft. Das Datum ist ganz besonders für ihre Eltern: Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia feiern am selben Tag ihren zehnten Hochzeitstag. Bei dem Event wird das ganze schwedische Königshaus sowie weitere Royals erwartet.

Geboren wurde die kleine Prinzessin am 7. Februar als viertes Kind ihrer Eltern: Ihre grossen Geschwister sind Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (4). Als Enkelin von Königin Silvia und König Carl Gustaf steht sie hinter Tante Victoria und deren Kindern sowie ihrem Vater und Brüdern auf Platz acht der schwedischen Thronfolge. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die kleine Prinzessin am 30. April, dem 79. Geburtstag ihres Opas König Carl Gustaf XVI.