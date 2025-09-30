Das Oktoberfest in München ist in vollem Gange. Welche Prominenten haben das Volksfest bereits besucht? Blick liefert dir die grosse Galerie, wer alles vor Ort war.

Fynn Müller People-Redaktor

Seit einigen Tagen heisst es in München wieder: «O'zapft is»! Noch bis am zum 5. Oktober findet auf der Theresienwiese das Oktoberfest statt. Einmal mehr wird die bayerische Stadt zum Treffpunkt der Prominenten. Wer hat sich bereits blicken lassen?

Aurora Ramazzotti

Am Montag teilt Aurora Ramazzotti (28), Tochter von Michelle Hunziker (48) und Eros Ramazzotti (61), auf Instagram ihre Schnappschüsse vom Oktoberfest. Die Influencerin war gemeinsam mit einigen Freunden dort – und hatte offenbar eine richtig gute Zeit. Mit Mass in der Hand und einem Strahlen im Gesicht lässt sie sich im Bierzelt ablichten. Auch ihr Verlobter Goffredo Cerza (29) postet einige Eindrücke auf seinem Account. Auf einem Bild sieht man Ramazzotti, wie sie ausgelassen auf der Festbank tanzt.

1/8 Aurora Ramazzotti lässt es auf dem Oktoberfest krachen. Foto: Instagram/Therealauroragram

H.P. Baxxter

Der Scooter-Frontmann (61) kam zusammen mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau Sara Bakhsh (24). Das Paar zog alle Blicke auf sich. In den sozialen Medien herrschte allerdings nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Grund: Der Altersunterschied zwischen Baxxter und seiner Frau.

Sorgte für Aufsehen: H.P. Baxxter mit seiner deutlich jüngeren Ehefrau Sara. Foto: IMAGO/Michel Kaers

Lothar Matthäus

Apropos Altersunterschied: Auch die deutsche Fussball-Legende Lothar Matthäus (64) hat eine deutlich jüngere Freundin – und diese mit auf die Wiesn gebracht. Turtelnd liessen sich Matthäus und Theresa Sommer (26) von den anwesenden Fotografen ablichten.

Lothar Matthäus zeigt sich mit seiner 38 Jahre jüngeren Freundin Theresa Sommer. Foto: Getty Images

Heidi Klum

Vor einer Woche führte Heidi Klum (52) noch ihr eigenes Oktoberfest durch, das live auf Prosieben übertragen wurde. Das Model hat es sich dennoch nicht nehmen lassen, dem offiziellen Fest auch noch einen Besuch abzustatten. Klum kam zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (36).

Auch Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz lassen sich das Oktoberfest nicht entgehen. Foto: Getty Images

Verena Kerth und Claudia Obert

Moderatorin Verena Kerth (44) besuchte das Fest gemeinsam mit ihrer guten Freundin Claudia Obert (64). Im Zelt kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Ein Kellner trug eine grosse Magnum-Champagnerflasche auf der Schulter und drehte sich um, wobei er versehentlich Kerths Kinn traf. «Ich bin heilfroh, dass er mir keinen Zahn ausgeschlagen hat», sagte sie gegenüber der «Abendzeitung».

Verena Kerth feiert mit Claudia Obert. Foto: imago/APress

Jürgen Drews

Zuletzt sorge der deutsche Schlagersänger (80) mit seinem Gesundheitszustand für Schlagzeilen. Drews Tochter Joelina (30) offenbarte, dass es Tage gebe, an denen es ihrem Vater nicht so gut gehe. Am Oktoberfest zeigt sich Jürgen Drews topfit an der Seite seiner Frau Ramona (52).

Jürgen Drews an der Seite seiner Frau Ramona Drews. Foto: Getty Images

Drake

Nicht nur deutsche Prominente, sondern auch ausländische Stars zog es dieses Jahr auf die Wiesn. Unter anderem mischte sich US-Rapstar Drake (38) unter die Menge.

Drake zu Gast beim Oktoberfest. Foto: Getty Images