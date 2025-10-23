DE
Hit aus den 80ern
«Tainted Love» machte Dave Ball weltberühmt

Er wurde in den 1980er Jahren mit dem Hit-Song «Tainted Love» berühmt. Nun ist Musiker Dave Ball im Alter von nur 66 Jahren gestorben.
Publiziert: 16:32 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
