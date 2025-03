1/5 Thorsten Schröder im «Tagesschau»-Studio. Foto: NDR/Thorsten Jander

Darum gehts Thorsten Schröder stürzt beim Training und bricht sich das Schlüsselbein

Triathlet und Tagesschau-Sprecher hofft auf Teilnahme am Norseman-Extrem-Triathlon

Seit Jahren ist Thorsten Schröder (57) begeisterter Triathlet, jetzt wurde dem «Tagesschau»-Sprecher seine Leidenschaft zum Verhängnis. Beim Training für den Extrem-Triathlon Norseman in Norwegen ist er gestürzt. Dabei brach er sich das Schlüsselbein. Seinen Unfall auf Fuerteventura hat Thorsten Schröder auf seinem Instagram-Account beschrieben. «Vollbremsung auf dem Weg zum Norseman: Ein Sturz, ein Knacken, schon war das Trainingscamp vorbei, bevor es richtig angefangen hatte», heisst es.

Zu dem Text hat Thorsten Schröder ein Video gestellt. Zuerst ist darin zu sehen, wie er mit seinem Fahrrad einen Berg erklimmt. Schnitt. Dann filmt er sich selbst am Boden liegend. Wieder ein Schnitt, und wir sehen den Moderator, wie er mit einer Schlinge um den linken Arm eine Tasse Tee trinkt.

Lesung wegen Schlüsselbeinbruch verschoben

Der Schlüsselbeinbruch werde nun operiert. Dann heisse es erstmal «abwarten». Warten, wann er wieder ins Training für den Norseman einsteigen kann. Die Hoffnung, dort am 2. August antreten zu können, hat er noch nicht aufgegeben. Aber seine Priorität lautet: «Gesund werden».

Seine für den 13. März in Kiel geplante Lesung muss Thorsten Schröder wegen der Verletzung absagen. Dies verkündet er in einer Story bei Instagram. Seine Fans in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein vertröstet er auf einen Nachholtermin am 17. April. Die Lesung am 27. März in Hamburg finde aber wie geplant statt.

Thorsten Schröder ist mit seinem Buch «Mit jeder Faser» auf Lesetour. Darin beschreibt er unter anderem den Weg zu seinem ersten Ironman-Rennen auf Hawaii. Über sein Hobby verfasste der Nachrichtensprecher schon zuvor das Buch «Nachrichten vom Ironman».