Browns Tagebücher dokumentieren Misshandlungen durch Simpson

Silja Anders

Der Fall O.J. Simpson gehört noch heute zu einem der medienwirksamsten Kriminalfälle der jüngeren Geschichte. In den 1990ern wurde dem Ex-Footballstar vorgeworfen, seine Ex-Frau Nicole Brown (1959-1994) ermordet zu haben.

30 Jahre nach der brutalen Tat und ein gutes halbes Jahr nach dem Tod von O.J. Simpson (1947-2024) gibt es auch heute noch Zweifel an der Unschuld von Simpson und das, obwohl er damals freigesprochen wurde.

Tagebücher zeigen das Leid von Nicole Brown

Nun erschüttern neue Details aus der Ehe von Nicole Brown und O.J. Simpson die Welt. Die Schwestern der Verstorbenen entdeckten alte Tagebücher von Brown, in denen diese akribisch die Misshandlungen dokumentierte, die ihr durch ihren damaligen Mann widerfuhren. Dominique Brown (59) ist davon überzeugt, dass ihre Schwester verhindern wollte, dass ihr Ex die Tagebücher findet. «Sie hatte sie ganz unauffällig unter einer der Schubladen verstaut. Und ich glaube, sie hatte sie absichtlich dort hingelegt, damit er (O.J. Simpson, Anm. d. Red.) sie nicht finden würde.»

Schon der erste Eintrag jagt einen kalten Schauer über den Rücken: «Warf mich zu Boden, schlug mich, trat mich. Wir gingen ins Sherry-Netherland-Hotel, wo er mich stundenlang weiter schlug, während ich zur Tür kroch …» Es sind Worte, die für Browns Schwester schwer zu verarbeiten sind. Im Gespräch mit «Bild» sagt Denise Brown (67): «Sie hatte aufgeschrieben, wann was genau passiert war, alle Details über den Missbrauch stehen dort drin. Als wir ihre Einträge lasen, dachten wir: ‹Oh Gott, wir waren dabei. Wir waren da.›» Doch hätten sie nichts von den Misshandlungen gewusst. Rückblickend gibt sie zu, dass die Anzeichen da waren.

Plötzlich trug Brown lange Ärmel am Pool

«Das geschah alles hinter verschlossenen Türen. Wenn man also im Nachhinein zurückblickt, stellt man fest: Wow, es gibt so viel, was in Nicoles Leben passiert ist, von dem wir nichts wussten. Und dann erinnert man sich an diese bestimmten Tage, zum Beispiel in Hawaii, als sie in jener Nacht geschlagen wurde und an den Pool kam und auf einmal mit einem langärmeligen Kleidungsstück bedeckt war», sagt Dominique Brown zu «Bild». Mit «jener Nacht» in Hawaii meint sie einen Vorfall, bei dem ein homosexueller Mann dem Sohn von Simpson und Brown ein Küsschen auf die Stirn gegeben habe und Simpson seine Ehefrau danach im Hotelzimmer verprügelte. «Ein schwuler Mann aus Hawaii hat Justin geküsst. O.J. hat mich in unserem Hotel gegen die Wände und auf den Boden geworfen. Ich habe blaue Flecken an Armen und Rücken. Das Fenster hat mir Angst gemacht – ich dachte, er würde mich hinauswerfen», schrieb Brown zu dem Vorfall in ihr Tagebuch.

Dominique Brown sagt, dass Nicole Brown die Attacken immer verharmlost habe. «Wir erfuhren also erst viel später vom Ausmass der Gewalt.» Bis heute wissen sie nicht, ob Simpson tatsächlich für den Mord an ihrer Schwester verantwortlich war. Denn bis zu seinem Tod beteuerte der Footballstar stets seine Unschuld.