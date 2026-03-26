DE
FR
Abonnieren

Susanne Daubner wird 65
Diese Jugendwort-Ansagen machen sie zum Meme

Susanne Daubner wird 65 – und ausgerechnet ihre steifen Jugendwort-Ansagen machen sie zum Internet-Meme.
Publiziert: vor 30 Minuten
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen