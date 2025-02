1/6 Ex-Tennis-Star Serena Williams crashte beim Super Bowl die Halftime Show. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Roc

Auf einen Blick Serena Williams überrascht beim Super Bowl mit unerwarteter Tanzeinlage zu Kendrick Lamars Song

Williams tanzt Crip-Walk, möglicherweise als Statement gegen Drake und Gangs

Die Tennis-Ikone Serena Williams (43) sorgte beim Super Bowl 2025 für Aufsehen. Während der Halbzeitshow von Kendrick Lamar überraschte sie das Publikum mit einer unerwarteten Tanzeinlage. Williams tanzte zu Lamars Song «Not Like Us», der als Diss-Track gegen ihren angeblichen Ex-Freund, den Rapper Drake (38), gilt. Die Fehde zwischen Lamar und Drake ist in der Rap-Szene bereits seit längerem bekannt.

Die Beziehung zwischen Williams und Drake war 2015 Gegenstand von Spekulationen. Drake erwähnte sie in mehreren Songs und begleitete sie häufig. «TMZ» fotografierte das Paar sogar bei einem romantischen Essen in Cincinnati. Die Romanze endete jedoch schnell – anscheinend zum Leidwesen von Drake.

Abrechnung mit Drake – und düsterer Hintergrund?

US-Medien berichteten damals, Drake habe Williams mehrfach «verfolgt» und sei so verliebt gewesen, dass er nicht ohne sie sein konnte. 2022 provozierte Drake mit einem Seitenhieb gegen Williams' Ehemann Alexis Ohanian (41) in seinem Song «Middle of the Ocean»: «Sidebar, Serena, dein Mann ist ein Groupie.»

Beim Super Bowl 2025 schien Williams nun Rache zu üben. Sie führte den Crip-Walk auf, einen Tanzstil aus dem Gangleben der 1980er-Jahre in Los Angeles. Die Einlage hat jedoch eine düstere Vorgeschichte: Er wurde oft nach Tötungen aufgeführt, wobei Gangmitglieder mit ihren Füssen Buchstaben «schrieben». Der Auftritt von Williams hat möglicherweise zusätzlich persönlichen Hintergrund: Ihre Halbschwester Yetunde Price (1972–2003) wurde 2003 in Kalifornien von einem Mitglied der Crip-Gang erschossen. Viele interpretierten Williams' Tanz daher auch als Statement und Abrechnung.