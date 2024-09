Doku über P. Diddy von 50 Cent landet bei Netflix

Kurz zusammengefasst 50 Cent kündigt Doku über P.Diddy bei Netflix an

Doku behandelt mutmassliche sexuelle Übergriffe und Missbrauchsvorwürfe gegen P. Diddy

Sean Combs, wie P. Diddy mit bürgerlichem Namen heisst, wurde am 16. September verhaftet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Schon im Dezember kündigte Rapper 50 Cent (49) ein Dokumentarprogramm über P. Diddy (54) an. Nach Combs' Verhaftung am 16. September in New York berichtet jetzt das US-Branchenmagazin «Variety», dass die geplante, noch unbetitelten Dokumentarserie beim internationalen Streamingdienst Netflix eine Heimat finden wird. 50 Cent selbst teilte den Bericht auf seinem offiziellen Instagram-Account. Dort schiesst er auch mit einer bearbeiteten Baby-Öl-Flasche von Johnson&Johnson, die er in «Diddy Oil» umbenannt hat, gegen den Rapper.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Doku befindet sich demnach zurzeit in Produktion. Regie führen wird Filmemacherin Alex Stapleton. Das Werk wird sich um die Vorwürfe gegen Sean Combs, wie P. Diddy mit bürgerlichem Namen heisst, drehen. Es geht um seine mutmasslichen sexuellen Übergriffe und die Missbrauchsvorwürfe. Auch die jüngsten Anklagen wegen Schutzgelderpressung und Sexhandel sollen einbezogen werden.

Doku über Diddy soll «Stimmlosen eine Stimme geben»

«Dies ist eine Geschichte mit erheblichen menschlichen Auswirkungen. Es ist eine komplexe Geschichte, die sich über Jahrzehnte erstreckt, nicht nur über die Schlagzeilen oder Clips, die man bisher gesehen hat», erklärten 50 Cent und Regisseurin Stapleton in einer gemeinsamen Erklärung. Ziel sei es unter anderem, «den Stimmlosen eine Stimme zu geben und authentische und nuancierte Perspektiven zu präsentieren».

50 Cents Dokuserie über P. Diddy hat bei Netflix eine Streaming-Heimat gefunden. Foto: carrie-nelson/ImageCollect / imago images/Future Image/John Nacion 1/5

P. Diddy sitzt derweil weiter in Untersuchungshaft. Zweimal verweigerte ihm das Gericht aufgrund der Schwere der Anschuldigungen bereits eine Freilassung auf Kaution. Eine erste Anhörung ist für den 9. Oktober angesetzt. Er ist wegen illegalen Sexhandels, organisierter Kriminalität und der Förderung von Prostitution angeklagt.