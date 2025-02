Star-Nachfolge steht fest Heidi Klum gibt Castingshow auf

Ausgerechnet in der Jubiläumsstaffel von «America's Got Talent» wird Heidi Klum nicht am Jurypult sitzen. Stattdessen gibt es ein Wiedersehen mit einem anderen grossen Star.

Publiziert: 09:14 Uhr | Aktualisiert: 09:23 Uhr