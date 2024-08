Die Vorwürfe gegen die deutsche Streamerin Anni The Duck häufen sich. Unter anderem soll die 26-Jährige eine fragwürdige «Entjungferungs-Party» für ein Teammitglied veranstaltet haben.

Skandal um Anni The Duck

Skandal um Anni The Duck

1/5 Anni The Duck wurde als Youtuberin und Streaming-Star bekannt.

Schwere Vorwürfe gegen Streamerin Anni The Duck (26): Bereits seit Mai dieses Jahres werden immer wieder neue Anschuldigungen gegen den deutschen Youtube-Star mit 2,6 Millionen Followern laut: Von Manipulation, Horror-Allüren und Tierquälerei ist die Rede, so die deutsche Bild-Zeitung. Jetzt kommen pikante Details zu einer besonders fragwürdigen Party ans Licht.

Die Details dazu liefert ausgerechnet die ehemals beste Freundin von Anni The Duck, die bürgerlich Anissa Baddour heisst. Mowky (21) ist ebenfalls ein deutscher Streaming-Star. In einem Video wirft Mowky Anni vor, eine «Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt» veranstaltet zu haben.

Betroffene wusste nichts von der «Entjungferungs-Party»

Glaubt man Mowkys Erzählungen, so hat Anni The Duck für eine ihrer Mitarbeiterinnen eine «Entjungferungs-Party» gegeben – ohne dass diese davon wusste. An der Party soll es um Aufklärung aber auch um Sadomaso-Praktiken gegangen sein.

Anni The Duck selber versuchte daraufhin in einem eigenen Video die Sache herunterzuspielen. «Ja, an dem Abend ging es um Sex. Jeder hat eine PowerPoint-Präsentation zu Sex-Themen gemacht.» Sie sprach von einer «unglaublichen Sex-Party» mit «humorvollen» Präsentationen zu Themen wie Verhütung und Sexstellungen.

Doch Mowky wiederum stellte klar: Die Party war eine Überraschung für eine Person aus Annis Team, die ihre Jungfräulichkeit verloren hatte – von der Party wusste sie nichts. «Diese Person stand zu dem Zeitpunkt in einem Arbeitsverhältnis zu Anni», so Mowky. Die Betroffene fühlte sich sichtlich unwohl, wollte aber keine Spielverderberin sein, berichtet an Stelle des Opfers der Streamer Rezo, um die Anonymität zu wahren. Die Person aus Annis Team hätte mitmachen, Handlungen vorführen und alles über sich ergehen lassen müssen.

Annis Versuch, mit einem neuen Video von früheren Vorwürfen bezüglich Manipulation oder Tierquälerei abzulenken, ging nach hinten los und brachte die bizarre «Überraschungs-Entjungferungs-Party» erst ans Licht.

Werbung