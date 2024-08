Julian Zietlow und Alina Schulte Im Hoff sind wieder getrennt

1/10 Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff gehen wieder getrennte Wege.

Zwölf Wochen lang durfte Julian Zieltow (39) wieder Familienvater spielen, nachdem er sich in Thailand mit einem OnlyFans-Model und Drogen im Gepäck verirrt hatte. Als er seine Frau Alina Schulte im Hoff (37) angefleht hatte, ihn wieder zurückzunehmen, hat sie nach kurzem Zögern eingewilligt. Das perfekte Bild war wieder hergerichtet: Die beiden gaben sich symbolisch das erneute Ja-Wort und planten, mit ihrer Familie für einen Neustart auszuwandern. Schliesslich hat jeder eine zweite Chance verdient, oder?

Doch daraus wird nichts mehr: Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, geht das einstige Influencer-Traumpaar nun endgültig wieder getrennte Wege – das Liebescomeback ist damit gefloppt.

20 Jahre lang ein Paar, davon neun Jahre verheiratet

Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff waren wohl die bekanntesten Fitness-Influencer Deutschlands. Im Mai postete die zweifache Mutter noch unter einem Familienfoto mit ihren Töchtern Lilly (8) und Liv (2) die Bildunterschrift: «Love is always the answer» (zu Deutsch: Liebe ist immer die Antwort). Kurze Zeit später sagte Julian Zietlow im Gespräch mit der deutschen Zeitung: «Ich kämpfe um sie! In den letzten Wochen wurde mir klar, dass ich ohne meine Familie nicht leben möchte.»

Zietlow habe realisiert, was er mit seinen Eskapaden im Drogensumpf von Thailand aufs Spiel gesetzt habe: «Es ist schrecklich, was ich ihr und ihrer Familie angetan habe. Statt zu kämpfen, habe ich um Verzeihung für alles gebeten, was ich getan habe, ohne etwas dafür zu verlangen. Wir lernen uns wieder als Partner kennen, die durch tiefe Gefühle miteinander verbunden sind. Es ist einfach Liebe», erklärte er. Das sei ihr «Neuanfang».

20 Jahre lang waren Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff ein Paar, davon neun Jahre verheiratet. Umso härter traf sie der Schlag, als Julian Zietlow vor anderthalb Jahren vom einen auf den anderen Tag verschwunden war. Vom Fitness-Influencer und Vorzeige-Papa zum Aussteiger mit wilden Sex-Affären und Drogenkonsum.

Ist Zietlows «spirituelle Ehefrau» der Trennungsgrund?

Während seines skandalträchtigen Trips in Thailand lernte Julian Zietlow das Model und neue Freundin Kate Kolosavskaia (26) kennen, von der er sich später wieder trennte. In einem gemeinsamen Podcast sprach er mit seiner «spirituellen Ehefrau», wie er sie liebevoll nannte, über seine Erfahrungen mit bewusstseinserweiternden Substanzen.

Wie «Bild» herausgefunden haben will, sei Kate Kolosavskaia vor kurzem in Berlin gewesen. Ob sie etwas mit der Trennung von Zietlow und Schulte im Hoff zu tun hat? «Nein», versichert ein Nahestehender des Ex-Paares gegenüber «Bild». «Julian hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Dieses Kapital ist für ihn längst abgeschlossen.»

Laut der Quelle ist der Grund für die Trennung ein anderer: «Beide lieben sich noch sehr, aber sie mussten erkennen, dass eine Beziehung einfach nicht mehr möglich war.»