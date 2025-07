Skandal-Sänger kommt in die Schweiz Wer will Xavier Naidoo überhaupt noch sehen?

Lange war Xavier Naidoo Persona non grata. Seine Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie sorgten für Skandale. Nun wagt er ein Comeback und kommt auch in die Schweiz. Ein PR-Experte glaubt an eine erfolgreiche Rückkehr.

Publiziert: vor 38 Minuten