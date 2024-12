Jamie Foxx war offenbar in Los Angeles in eine Auseinandersetzung verwickelt und musste anschliessend genäht werden. Ein Sprecher verrät, wie es dem Schauspieler geht.

Skandal in Restaurant in LA

1/2 Jamie Foxx wird bei einem Besuch mit der Familie von einem Restaurantgast attackiert. Foto: IMAGO/Sipa USA

Schock für Hollywoodstar Jamie Foxx (58): Der Schauspieler musste ärztlich behandelt werden, nachdem er bei einer Geburtstagsfeier in einem Restaurant in Beverly Hills von einem Glas im Gesicht getroffen wurde. «Jemand von einem anderen Tisch warf ein Glas, das ihn am Mund traf», erklärte ein Sprecher des Filmstars in einem Statement für die «Los Angeles Times«. »Er musste genäht werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Polizei wurde gerufen und die Angelegenheit ist nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden», heisst es weiter.

Die Polizei war vor Ort

Das Beverly Hills Police Department teilte dem Bericht zufolge mit, dass es am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr auf einen möglichen Angriff «mit einer tödlichen Waffe» reagierte. Vor Ort habe sich aber herausgestellt, dass dies nicht der Fall war. «Stattdessen handelte es sich bei dem Vorfall um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien», heisst es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Körperverletzung sei «dokumentiert» worden, Festnahmen habe es nicht gegeben.

Jamie Foxx hat mit seiner Familie gefeiert

Der «Los Angeles Times» zufolge habe die Behörde mit Vertretern von Jamie Foxx Kontakt aufgenommen, um mehr Informationen zu erhalten. Was zu dem Vorfall führte, der sich im Restaurant «Mr. Chow» ereignete, soll demnach noch nicht bekannt sein.

Dem Promiportal «TMZ» zufolge soll Jamie Foxx nicht mehr anwesend gewesen sein, als die Polizei eintraf. Der Schauspieler soll mit Familienmitgliedern gefeiert haben, als es zu der Auseinandersetzung kam. Laut «TMZ» hatten ihn Gäste vom Nachbartisch aus angefeindet. Der 58-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen sein Netflix-Special «What Had Happened Was...» veröffentlicht, in dem er verriet, dass er vergangenes Jahr einen Schlaganfall erlitten hatte, der ihn fast getötet hätte.