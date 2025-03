Sienna Miller wehrt sich gegen Kritik an Ü-40-Mutterschaft

Ende 2023 wurde die Schauspielerin Sienna Miller (43) zum zweiten Mal Mutter – die «Horizon»-Darstellerin war damals 41. Für ihren Partner Oli Green (28) ist es das erste Kind. Millers erstgeborene Tochter Marlowe stammt aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge (39).

In einem Interview mit der britischen Ausgabe der «Elle» sprach Miller kürzlich über ihre Erfahrung als frisch-gebackene Zweifachmutter. Die Schauspielerin wurde gefragt, wie es war, mit 41 ein Baby zu bekommen. Miller sagte: «Ich habe eine 12-Jährige und nun auch eine 14 Monate alte Tochter zu Hause. Es gibt unglaublich viel Lärm dazu. Die Leute haben eine Menge darüber zu sagen.» Es sei unfassbar frauenfeindlich und antifeministisch. Für die Schauspielerin ist das «wahnsinnig». «Wenn dein Körper dazu in der Lage ist, bekomme das Baby», meinte sie. Sie ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte: «Bekomme alle Babys zu dem Zeitpunkt, an dem du sie haben willst».

«Ich bin jetzt eine bessere Mutter»

Mit über 40 Mutter zu werden, hat gemäss Miller auch seine Vorteile. «Ich bin jetzt eine bessere Mutter». Durch ihre gesammelte Erfahrung fühle sie sich mehr geerdet. Was die Schauspielerin ausserdem betont: Niemand habe etwas darüber zu sagen, dass Al Pacino (84) und Robert De Niro (81) mit über 80 noch Kinder haben. «Vergiss dein Alter!», meinte sie. «Es ist irrelevant».

Bei Miller handelt es sich definitiv nicht um einen Einzellfall – auch diese Stars hatten mit über 40 ein Baby.

Céline Dion

Im Jahr 2010 brachte die Sängerin Céline Dion (56) die Zwillinge Nelson und Eddy Angélil (14) zur Welt. Dion war damals 42. Die Sängerin wurde mittels künstlicher Befruchtung schwanger.

Mariah Carey

Auch Sängerin Mariah Carey (55) brachte mit 42 Jahren Zwillinge zur Welt. Ihre beiden Kinder Monroe und Moroccan Scott (13) erblickten im Jahr 2011 das Licht der Welt.

Gisele Bündchen

Anfangs Jahr brachte das Model Gisele Bündchen (44) ihr drittes Kind zur Welt. Der Junge ist das erste Kind mit ihrem Partner Joaquim Valente.

Gwen Stefani

Die US-Sängerin und Rapperin Gwen Stefani (55) war 44 Jahre alt, als sie 2014 ihr drittes Kind zur Welt brachte – ihren Sohn Apollo Bowie Flynn (11).

Halle Berry

Halle Berry (58) ist eine zweifache Mutter – und brachte beide Kinder mit über 40 zur Welt. 2008 erblickte ihre Tochter Nahla Ariela (16) das Licht der Welt. Damals war die Schauspielerin 41 Jahre alt. Im Jahr 2013 – mit 47 – begrüsste sie ihren Sohn Maceo-Robert (11).

