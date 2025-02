Marije Oostings Leben zwischen Kind und Rock

1/10 Die Schweizer Sängerin mit niederländischen Wurzeln Marije Oosting will auf der Bühne ihre dunkle Seite ausleben. Foto: zvg

Auf einen Blick Marije Oosting: Comeback als Mutter und Rockband-Frontfrau nach schwierigen Jahren

Getrennt vom Ehemann, beide kümmern sich um Tochter Liv

Die letzten Jahre im Leben der Schweizer Sängerin Marije Oosting (30) bestanden aus Kampf, Leidenschaft und Liebe. In der SRF-Sendung «Limits – Ängste überwinden» liess sie sich 2016 gegen ihre Spinnenphobie hypnotisieren. Im Folgejahr kämpfte sie vor Gericht erfolgreich gegen einen Musikproduzenten, der sie betrog. Unglückliche Liebschaften mit Frauen und Männern mündeten in Depressionen.

Die Luzernerin mit niederländischen Wurzeln zog sich von der Öffentlichkeit zurück. Nun ist sie wieder da. Als Mami der zweieinhalb Jahre alten Liv und als Frontfrau der aufstrebenden Rockband Marije. Für sie es die perfekte Mischung, wie sie gegenüber Blick sagt: «Tagsüber bin ich eine liebevolle Mutter, nachts die Sängerin, die ihre dunkle Seite auf der Bühne auslebt.»

Sie greift nach den Rockstar-Sternen

Mit dem Vater ihrer Kleinen, Schwimm- und Sportlehrer Mauricio Luna (40), den Oosting 2020 heiratete, lebt sie noch zusammen, auch wenn die Ehe gescheitert ist. «Anfangs waren unsere Unterschiede magnetisch, die Liebe wunderschön. Mit der Zeit sind unsere unterschiedlichen Lebensziele nicht mehr kompatibel gewesen.» Um Liv kümmern sie sich beide. «Sie wächst in einem glücklichen Zuhause auf, mit Eltern, die sie über alles lieben.»

Für die Musikerin, die es 2017 in der RTL2-Show «Kay One – Sängerin gesucht» unter die besten Zehn schaffte, ist 2025 ein entscheidendes Jahr. «Mit Unterstützung von Metal-Queen Seraina Telli greife ich nach den Rockstar-Sternen. Mein Werdegang und mein Glaube an meinen Traum und meine Tochter Liv sind meine grösste Inspiration. Sie ist mutig, liebt Menschen, hat keine Angst vor Neuem und bringt mich jeden Tag zum Staunen.»

Marije Oosting hört nur auf ihr Herz

Marije Oosting liebt ihr buntes, chaotisches Leben, wie sie es beschreibt. «So ist es auch in der Liebe. Vielleicht liegt es daran, dass ich selbst kein Mensch bin, der in eine der vielen Schablonen passt. Ich verliebe mich in die falschen Menschen, fühle zu viel, wenn ich nicht sollte und zu wenig, wenn es darauf ankommt. Ich höre immer auf mein Herz, nicht auf meinen Kopf – auch wenn das nicht immer der einfachste Weg ist», erzählt sie, die sich nie in ein Geschlecht verliebt, immer in den Menschen.

Um ihr Leben zu finanzieren, tourt sie mit ihrer Band durch Clubs, ist Content Creator und arbeitet neun Stunden in der Woche an einer Schule. «Ich arbeite mit Jugendlichen hauptsächlich beim Mittagstisch, wo ich sie unterstützen und motivieren kann. Und ich bereite eine Klasse auf einen Tanzwettbewerb vor. Mit tut diese Arbeit gut und bringt Struktur in mein wildes Leben.»