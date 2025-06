1/5 Andrea Kiewel hat Ja gesagt. Foto: Screenshot/ZDF Fernsehgarten

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Andrea «Kiwi» Kiewel (60) ist zurück im «ZDF Fernsehgarten». Am vergangenen Sonntag, 15. Juni, hätte sie in der Sendung ihr 25. Jubiläum feiern sollen. Allerdings konnte sie aufgrund der Situation in Israel nicht von ihrer Wahlheimat Tel Aviv zurück nach Deutschland reisen. Umso mehr freut es das Publikum, dass die beliebte Moderatorin pünktlich zum offiziellen Sommerstart wieder live dabei ist.

«Herzlich willkommen zur fetten Sommerparty im ‹ZDF Fernsehgarten›. Ich freue mich sehr, was habe ich Sie alle vermisst. Wie schön, dass wir wieder zusammen sind», begrüsst sie ihre Fans.

«Sie hat Ja gesagt!»

Gleich am Anfang lässt die Moderatorin eine Bombe platzen. «Wer auf gute Nachrichten wartet: ‹Nur für sie›», sagt Kiwi und streckt ihre linke Hand in die Kamera. Am Ringfinger funkelt ein Klunker. «Sie hat Ja gesagt!», ruft sie ins Mikrofon und grüsst ihren Schatz: «Hallo, Chéri, I love you!» Das Publikum gratuliert ihr mit tosendem Applaus.

Wie ihr Chéri mit richtigem Namen heisst, ist nicht bekannt. In ihrem Buch «Meist sonnig» (2020) schwärmt sie vom Mann an ihrer Seite. In den Zeilen heisst es: «Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. [...] Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. [...] Wir sind uns an einer Strassenecke begegnet, und da stehen wir immer noch.» Für die Liebe lernte die Moderatorin sogar Hebräisch.

Andrea Kiewel ist mit ihrem Schatz durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Wir erinnern uns: Anfang Oktober 2023 erlebte die Moderatorin den Kriegsbeginn in Israel hautnah mit. Ihr israelischer Partner, ein ehemaliger Elite-Soldat, wurde damals an die Front gerufen.