Blue Ivy ist erst14 Jahre alt, die Tochter von Jay-Z und bereits Millionärin und Grammy-Gewinnerin. Rund 700 Millionen Dollar soll sie haben – die Milliarde scheint nicht weit! Wir dröseln ihre verschiedenen Einnahmequellen auf.

Darum gehts Am 7. Januar wird Blue Ivy Carter 14. Jahre Alt

Ihr Vermögen auf 720 Millionen Dollar geschätzt

Jaray Fofana Redaktorin People

Blue Ivy ist seit dem 7. Januar 14 Jahre alt. Ein normaler Teenager? Von wegen. Während Gleichaltrige über Sneakers oder Tiktok-Trends reden, bietet Blue Ivy seit Jahren bei Auktionen mit und bewegt Summen, die Erwachsene ins Staunen versetzen. Mit sechs Jahren sitzt sie auf einer Wohltätigkeitsgala, hebt die Hand und zahlt 19'000 Dollar für ein Gemälde von Sidney Poitier. Mit zehn liebäugelt sie mit Diamant-Ohrringen für 80'000 Dollar – den Zuschlag bekommt sie nicht, aber die Botschaft ist klar: Blue Ivy weiss, was sie will.

Ein normales Kind war sie nie. Ihr Vermögen schätzen Experten auf rund 720 Millionen Dollar. Sie verdient mit Musikprojekten, Trophäen, Auftritten, cleveren Investments – und profitiert vom Treuhandfond ihrer weltberühmten Eltern. Ihre Mutter ist Superstar Beyoncé (44), ihr Vater Musikmogul Jay-Z (55). Zusammen gehören sie zu den mächtigsten Paaren der Welt. Sie haben grossen Einfluss auf die Popkultur und Luxusmärkte.

Luxus gehört zu ihrem Alltag

Blue Ivy ist weit mehr als nur ihre Tochter. Sie ist ein echtes Nepo-Baby – ein Kind von Prominenten, das vom Status der Eltern profitiert, ohne dass das ihre Leistungen schmälert. Kurz nach ihrer Geburt landete sie im Guinness-Buch der Rekorde: Jay-Z baute ihre Baby-Geräusche in den Song «Glory» ein. So tauchte Blue Ivy als jüngste Person in den Billboard-Charts auf. Mit neun Jahren gewinnt sie einen Grammy für «Brown Skin Girl» – die jüngste Grammy-Gewinnerin aller Zeiten. MTV Video Music Awards, BET Awards – sie sammelt Trophäen wie andere Sticker. 2024 gibt sie ihre Stimme der jungen Löwin Kiara im Disney-Film «Mufasa: König der Löwen».

Als Haupttänzerin für die Renaissance- und Cowboy-Carter-Tour ihrer Mutter Beyoncé trainierte sie sechs Stunden am Tag. Auf der Bühne zeigt sie ein enormes Talent, gestaltet Teile der Show selbst und lockt Menschen nur wegen ihres Auftritts in die Konzerte. Pro Auftritt soll sie rund 40'000 Dollar verdient haben.

Blue Ivy beeinflusst Trends, steigert Streamingzahlen, Ticketverkäufe und ihren eigenen Markenwert. Jede Nennung, jedes Video wirkt wie ein wirtschaftlicher Verstärker. Luxus gehört zum Alltag der jungen US-Amerikanerin: Privatjets, Luxusjachten, Ferienhäuser in Los Angeles, New York, den Hamptons und Miami. Selbst den Louvre hatten sie schon fast für sich allein. Mit 14 Jahren verdient, sammelt und entscheidet Blue Ivy wie eine junge Geschäftsfrau. Sie ist nicht nur reich – sie ist einflussreich und macht allen klar, dass sie ihre eigene Welt regiert.