Könnte das ihr Bewerbungsvideo für eine Rolle als Disney-Prinzessin sein? Als Rebel Wilson kürzlich an ihrem Koi-Teich steht und singt, passiert plötzlich etwas Magisches.

Darum gehts Rebel Wilson lockt Koi-Karpfen in ihrem Teich mit Disney-Gesang an

Die Schauspielerin singt Arielle-Lied, mehrere Fische schwimmen zu ihr

Rebel Wilson (45) lebt den Traum vieler kleiner Mädchen. Nein, damit ist nicht gemeint, dass sie eine erfolgreiche Schauspielerin ist, sondern dass sie ihre innere Disney-Prinzessin entdeckt hat.

Die Schauspielerin hat in ihrem Garten einen Koi-Teich und stellte kürzlich fest, dass sie eine besondere Gabe zu haben scheint: Sie trifft den Musikgeschmack der Fische.

«Wenn ich den Fischen in unserem Teich vorsinge, kommen sie!», schreibt sie in ihrer Story auf Instagram und liefert direkt den entsprechenden Videobeweis. Es ist zu hören, wie Wilson hinter der Kamera den Liedteil trällert, den Arielle, die kleine Meerjungfrau, singt, als die Meerhexe Ursula ihre Stimme stiehlt. Während die Australierin die Töne zum Besten gibt, kann man sehen, wie nach und nach mehrere Fische in ihre Richtung schwimmen und interessiert den Kopf aus dem Wasser strecken.

Koi-Karpfen fassen zu ihren Haltern Vertrauen

«Schwimmt zu Mama», sagt Wilson, als sie das Spektakel sieht. Es ist ein Moment, den sich wahrscheinlich viele kleine Mädchen – und auch kleine Jungs – wünschen: Sie singen, die Tiere reagieren darauf und kommen zu ihnen. Es ist allerdings fraglich, wie wahrscheinlich es ist, dass die Fische in Rebel Wilsons Teich tatsächlich auf ihren Gesang reagiert haben. Fische können zwar Musik hören, doch auf Geräusche reagieren sie allgemein eher empfindlich. Koi-Karpfen können allerdings sehr zutraulich sein und ihre Besitzer erkennen.

Die Koi-Karpfen in Wilsons Teich kommen möglicherweise einfach deshalb angeschwommen, weil sie Vertrauen zu ihrer Halterin haben. Vielleicht denken sie aber auch, dass Essenszeit ist, und hoffen, dass die Schauspielerin ihnen Futter in den Teich wirft – wenn sie das nicht im Vorfeld des Videos schon getan hat. Um die Magie der Situation aber aufrechtzuerhalten, kann man auch einfach im Glauben bleiben, dass Rebel Wilson ihre Fische tatsächlich mit ihrem Gesang anlockte und dadurch offiziell in die Reihen der Disney-Prinzessinnen aufgenommen werden kann.