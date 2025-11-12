DE
FR
Abonnieren

Sie kommt nach Zürich
Helene Fischers Tour-Trailer für das Jahr 2026

Über zwei Jahre ist es her, seitdem Helene Fischer ein Konzert in der Schweiz gegeben hat. Im nächsten Juli ist es im Zürcher Stadion Letzigrund wieder so weit.
Publiziert: 17:42 Uhr
Teilen
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen