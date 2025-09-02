Nach dem Rückzug von Mode-Ikone Anna Wintour hat das Magazin «Vogue» die bisherige Online-Chefin Chloe Malle zur neuen Chefredaktorin der US-Ausgabe ernannt. Das bestätigt die Fashion-Zeitschrift heute, Dienstag.

Diese Frau ist neue Chefin der «Vogue»

Sie ist fast 40 Jahre jünger als Vorgängerin Anna Wintour

1/5 Chloe Malle wird neue Chefredaktorin der «Vogue». Foto: imago/ZUMA Press

Darum gehts Chloe Malle wird neue Chefredakteurin der US-Vogue, Anna Wintour bleibt verbunden

Malle arbeitet seit 14 Jahren bei Vogue und moderierte den Podcast

Anna Wintour war seit 1988 Chefredakteurin und bleibt Chef-Organisatorin der Met-Gala

Das wichtigste Mode-Magazin hat mit Chloe Malle (39) eine neue Chefredaktorin. Die New Yorkerin arbeitet seit 14 Jahren bei dem Magazin und hat neben der Leitung der «Vogue»-Webseite bisher auch den wöchentlichen Podcast «The Runthrough» moderiert.

Anna Wintour (75), die als eine der einflussreichsten Frauen der Modebranche weltweit gilt, hatte Ende Juni ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels angekündigt, aber auch erklärt, dass sie der «Vogue» weltweit verbunden bleibe. Sie sei künftig globale Redaktionsleiterin und höchste inhaltliche Verantwortliche von Condé Nast für den Titel, hatte damals eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

2:20 Von schrill bis klassisch: Stelldichein der Stars an der Met-Gala

Wintour bleibt auch Chefin der Met-Gala

Wintour war seit 1988 Chefredakteurin der US-«Vogue». Sie bleibt auch die Chef-Organisatorin für die für weltweites Aufsehen erregende Met-Gala, die jedes Jahr Anfang Mai stattfindet.

«Vogue hat mich geformt und jetzt freue ich mich über die Aussicht, ‹Vogue› formen zu dürfen», erklärte Malle zum Start der neuen Aufgabe. «Und ich fühle mich in der extrem glücklichen Lage, dass ich Anna weiter den Gang hinunter als meine Mentorin habe.»