Melinda Gates, Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates, ist wieder verliebt. Ihr neuer Partner heisst Philip Vaughn und ist ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter. Das Paar wurde kürzlich in New York gesichtet, wo sie händchenhaltend und sichtlich verliebt unterwegs waren.

Melinda Gates ist wieder verliebt. Foto: imago/Tinkeres 1/5

Auf einen Blick Melinda Gates hat neuen Partner: Philip Vaughn ist ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter

Paar wurde in New York gesichtet, wirkte unbeschwert und verliebt

Silja Anders

Drei Jahre nach der Trennung von Bill Gates (69) hat Melinda Gates (60) einen neuen Partner gefunden: Philip Vaughn, ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter. Wie «Bild» berichtet, wurden die beiden kürzlich bei einem Kurztrip von Seattle nach New York gesichtet. Sie stiegen Hand in Hand und lächelnd aus einem Hubschrauber.

Melinda trug dabei lässige Jeans, Turnschuhe und einen geblümten Schal, während Philip eine blaue Jacke und eine Ray-Ban-Sonnenbrille trug. Am Abend speisten sie im exklusiven Restaurant «Le Bernardin» in Manhattan, wo ein 4-Gänge-Menü 210 US-Dollar, also etwa 180 Franken kostet.

Er gründete Craft-Bier-Lieferservice

Philip Vaughn arbeitete von 1999 bis 2008 als Computerprogrammierer bei Microsoft. Nach seinem Ausscheiden versuchte er sich laut «Daily Mail» in verschiedenen Unternehmen, bevor er 2013 einen Craft-Bier-Lieferservice namens Tavour in Seattle gründete. Interessant dabei: 2023 stieg auch Bill Gates ins Bier-Geschäft ein und erwarb vier Prozent am Unternehmen Heineken.

Die neue Beziehung scheint Melinda Gates glücklich zu machen. Bei ihrem Auftritt in New York wirkten beide unbeschwert und verliebt.

Scheidung traf Melinda Gates schwer

27 Jahre lang waren Bill und Melinda Gates verheiratet. Ihr Ehe-Aus 2021 sorgte für Schlagzeilen, da der Microsoft-Milliardär zwischen 103 und 105 Milliarden US-Dollar schwer ist (Stand 2024) und seine Ex bei der Scheidung mehrere Milliarden US-Dollar erhalten haben soll.

Die Trennung war für Melinda Gates nicht einfach. Im Podcast «On Purpose» bezeichnete sie diese sogar als das Schlimmste, was sie jemals erlebt habe. «Ich dachte, ich würde ein Leben lang verheiratet sein und plötzlich siehst du, dass das, was du hattest, trotz sehr viel Arbeit nicht wirklich existiert», erzählt sie damals.

Nachdem sie von einer längeren Affäre ihres Ehemanns erfahren hatte, die dieser vor mehr als 20 Jahren hatte, war es für Melinda Gates schwer, ihrem Mann vertrauen zu können. Ironischerweise hatte Bill Gates seiner Ehefrau 2019 vorgeworfen, eine Liebschaft mit einem Microsoft-Mitarbeiter zu haben, was Melinda Gates jedoch stets bestritt. Die Anschuldigungen brachten ihr «unglaubliche Schmerzen» gesteht sie.

Ex-Paar bleibt Freunde, Bill hat auch schon eine Neue

Trotz der Trennung verbindet das Ex-Paar weiterhin eine freundschaftliche Beziehung zu ihren drei Kindern Jennifer, Phoebe und Rory. Nach der Scheidung hatte Melinda eine zweijährige geheime Beziehung mit dem ehemaligen Fox-News-Reporter Jon Du Pre (65), die jedoch endete.

Bill Gates hat inzwischen auch sein Glück gefunden. Er ist mit Paula Hurd (60) liiert, der Witwe des verstorbenen Oracle-Chefs Mark Hurd. Im April zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.