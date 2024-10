Shawn Mendes entdeckt nach eigener Aussage im Moment seine Sexualität. Foto: AFP 1/5

Die Gerüchteküche um Shawn Mendes' Sexualität brodelt seit Jahren. Wie Videos auf X zeigen, hat der 26-jährige Popstar nun Stellung bezogen. Obwohl er lange Beziehungen mit Frauen führte, wurde ihm immer wieder unterstellt, seine wahre sexuelle Orientierung zu verheimlichen.

Bei einem Konzert im US-Bundesstaat Colorado brach Mendes sein Schweigen. Auf der Bühne äusserte er sich zu den anhaltenden Spekulationen. «Da ist diese Sache mit meiner Sexualität, und die Leute reden schon so lange darüber», begann der Sänger. Und fügte hinzu, dass er diese Debatte «irgendwie albern» finde, «weil ich denke, dass Sexualität eine so wunderbar komplexe Sache ist, die sich nur schwer in Schubladen stecken lässt».

Shawn Mendes ist dabei, seine Sexualität zu entdecken

Mendes betonte, dass er selbst noch dabei sei, seine Sexualität zu entdecken. Er stellte die berechtigte Frage, wie andere von ihm erwarten könnten, sich festzulegen, wenn er selbst noch auf der Suche sei. Mit bemerkenswerter Offenheit erklärte der Kanadier: «Die Wahrheit über mein Leben und meine Sexualität ist, dass ich es gerade herausfinde, wie jeder andere auch.»

Der Popstar gab zu, dass dieser Prozess für ihn beängstigend sei, besonders angesichts des gesellschaftlichen Drucks. «Und ich versuche, wirklich mutig zu sein und mir zu erlauben, ein Mensch zu sein und Dinge zu fühlen». Er schloss seine emotionale Ansprache mit den Worten: «Und das ist alles, was ich im Moment dazu sagen möchte.»

Besonders war in den Medien Mendes' Beziehung zu Musikkollegin Camila Cabello (27) vertreten. Die beiden waren von 2019 bis 2021 ein Paar. Erst im Juli dieses Jahres gab es Spekulationen, dass sich der Kanadier und die Sängerin mit kubanisch-mexikanischen Wurzeln wieder angenähert hätten. Bestätigt wurde das jedoch nie. Trotz ihrer Trennung haben die zwei Stars aber immer wieder betont, sich nach wie vor sehr nahezustehen.

