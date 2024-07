Geht etwa doch wieder was zwischen Shawn Mendes und Camila Cabello? Im vergangenen Sommer scheiterte der zweite Beziehungsanlauf der Musiker. Jetzt wurden sie aber wieder zusammen gesehen.

Gemeinsam in der Loge

1/5 Nach zwei Jahren ging die Beziehung von Shawn Mendes und Camila Cabello Ende 2021 auseinander.

Shawn Mendes (25) und Camila Cabello (27) können scheinbar nicht ohneeinander. Videos, die auf der Plattform X kursieren, zeigen das Ex-Paar in einer Loge des Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida. Gemeinsam verfolgten sie von dort aus das Finale der Copa América.

In den Clips ist zu sehen, wie die beiden im Stadion direkt nebeneinandersitzen. Beim 1:0-Sieg der Argentinier gegen Kolumbien schienen sie sich gut zu amüsieren, denn sie strahlten sich im Gespräch an und wirkten sichtlich gut gelaunt.

Keine gemeinsamen Posts auf Instagram

Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts nahmen die Sängerin und ihr Kollege die Fans bei ihrem Besuch des Fussballspiels mit - dass Ex-Partner beziehungsweise -Partnerin auch anwesend waren, verschwiegen sie aber jeweils. Während Mendes in seiner Story ein Video teilte, das ihn mit Freunden vor dem Stadion zeigt, postete Cabello sich gemeinsam mit ihrem Vater aus der Arena.

Zweiter Beziehungsanlauf scheiterte im Sommer 2023

Shawn Mendes und Camila Cabello waren zwei Jahre lang das Traumpaar der Popmusik, ehe sie im November 2021 ihre Trennung bekannt gaben. Zur Freude der Fans tauchten rund eineinhalb Jahre später dann Bilder auf, die die beiden innig beim Coachella-Festival zeigten. Danach wurde das Paar weitere Male zusammen gesehen, bis nach wenigen Wochen erneut alles aus war.

Im Podcast «Call her Daddy» bestätigte die «I Luv It»-Sängerin im vergangenen März, dass die Beziehung im zweiten Anlauf gescheitert sei. «Wir brauchten beide weniger Zeit, um zu sagen: ‹Das fühlt sich nicht richtig an und wir müssen uns nicht so sehr anstrengen, damit es funktioniert›», berichtete sie über die erneute Trennung. Cabello bleibe ihrem Ex-Partner aber weiter freundschaftlich verbunden.