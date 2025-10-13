Eminems Adoptivtochter Alaina Scott erwartet ihr erstes Kind. Die 32-Jährige überraschte ihren Ehemann Matt Moeller mit der frohen Botschaft und teilte die Neuigkeiten auf Instagram mit emotionalen Worten.

Eminem (52) hat erneut Grund zur Freude: Seine Adoptivtochter Alaina Scott (32) erwartet ihr erstes Kind. Die frohe Botschaft gab sie via Instagram bekannt.

Erst im März dieses 2025 wurde Eminem zum ersten Mal Grossvater, als seine Tochter Hailie Jade Scott (29) einen Sohn zur Welt brachte. Nun folgt das zweite Enkelkind für den Rapper.

Alaina Scott überraschte ihren Ehemann Matt Moeller mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram teilte sie Bilder, die zeigen, wie sie Moeller mit verbundenen Augen in einen Raum führt, wo Luftballons das Wort «Baby» formen. Anschliessend überreichte sie ihm einen Schuhkarton mit Babyschuhen und einem positiven Schwangerschaftstest.

Alaina Scott ist die Tochter von Eminems Ex-Frau Kim Scott

Das Paar posierte auch mit einem Strampler, auf dem «Baby Moeller kommt 2026» stand. In einem emotionalen Beitrag schrieb Scott: «Seit Monaten trage ich einen winzigen Herzschlag in mir, der mein Leben bereits in jeder Hinsicht verändert hat. Es ist unbeschreiblich zu wissen, dass ein kleines Leben wächst, träumt und sich entwickelt, während man seinem Alltag nachgeht und Gebete und Hoffnungen flüstert, die nur sie hören können.»

Weiter äusserte die werdende Mutter ihre Dankbarkeit: «Ich war noch nie so dankbar für dieses Geschenk und dafür, dass unsere Familie wächst, etwas, das wir uns schon so lange gewünscht haben. Danke Gott für diesen Segen. Baby M, wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen.»

Die Nachricht über Alaina Scotts Schwangerschaft folgt kurz nach der Geburt von Eminems erstem Enkelkind. Der «Without Me»-Interpret, der bürgerlich Marshall Bruce Mathers III heisst, adoptierte Alaina, die Tochter seiner Ex-Frau Kim Scott (50).



