Eminem (51) hat am 3. Oktober ein neues Musikvideo zu seinem Song «Temporary» veröffentlicht. Bei einem Musiker an sich nichts Besonderes. Doch dieser Clip hat es in sich, denn der Rapper verrät darin ein süsses Geheimnis: Er wird Opa. Seine Tochter Hailey Jade Scott (28), die ihrem Verlobten im Mai das Jawort gab, ist schwanger.

Bilder der Hochzeit sind im Musikvideo zu sehen, das ansonsten lediglich aus alten Aufnahmen von Eminems Tochter besteht. So ist sie beim Herumblödeln mit Papa, beim Tanzen im Wohnzimmer oder beim Snowboarden zu sehen. Auch Ausschnitte ihrer Hochzeit und ein dabei zu Tränen gerührter Eminem sind im Clip enthalten. Gegen Ende des Videos wird eine wohl erst kürzlich aufgenommene Szene gezeigt. Darin zu sehen ist Eminem, wie er auf der Veranda-Treppe sitzt und auf seine Tochter wartet, die ihm ein Trikot überreicht. Darauf steht das Wort «Grandpa», also Grossvater geschrieben.

Der sichtlich überraschte und schockierte Eminem schaut daraufhin zu seiner Tochter, dann in die Kamera und präsentiert sogleich mit offenem Mund das Ultraschallbild seines Enkelkindes. Eine berührende Szene, des ansonsten so harten Rappers. Doch wenn es um seine geliebte Tochter geht, da zeigt sich Marshall Bruce Mathers III, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, schon seit jeher von seiner liebevollen Seite.

Emotionaler Song für seine Tochter

Sein Song «Temporary», zu dem das emotionale Musikvideo produziert wurde, richtet sich an seine Tochter und spricht von jener Zeit, in der es ihn nicht mehr geben wird und wie sie mit dem Verlust umgehen soll. Es ist eine gerappte Liebeserklärung an seine Tochter, geschrieben vom künftigen Opa Eminem. Opa Eminem, welch sonderbare Wortkombination, an die sich bestimmt der eine oder andere noch gewöhnen muss – inklusive der Autorin dieses Textes selbst.

