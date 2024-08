Am 1. Oktober werden in einem Stockholmer Auktionshaus Besitztümer des schwedischen DJs Avicii versteigert. Die Erlöse sollen direkt an die «Tim Bergling Stiftung» fliessen, die nach seinem Suizid in seinem Namen gegründet wurde.

1/5 Die Musikwelt stand unter Schock, als der schwedische DJ Avicii 2018 Suizid begangen hatte.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am 20. April 2018 hat Avicii seinem Leben in einem Hotelzimmer im Oman ein Ende gesetzt. Vor seinem Suizid hatte der schwedische DJ und Produzent jahrelang mit Drogen-, Medikamenten- und Alkoholsucht zu kämpfen. Sechs Jahre nach dem tragischen Verlust sollen Tim Berglings (1989–2018) Besitztümer, wie der Schwede mit bürgerlichem Namen hiess, in einer speziell kuratierten Auktion versteigert werden. Alle Erlöse aus der «The Avicii Collection» sollen an die «Tim Bergling Stiftung» gehen, die in seinem Namen gegründet wurde und sich für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen einsetzt.

In einem Statement schreibt das Stockholmer Aktionshaus, wo die Versteigerung am 1. Oktober stattfinden soll: «Wir sind unglaublich stolz, diese Auktion zu präsentieren. Tim Bergling hat unzählige Menschen auf der ganzen Welt berührt und tut dies auch weiterhin, sowohl durch seine Musik als auch durch die Stiftung, die die Familie in seinem Namen gegründet hat.»

267 Dinge aus Aviciis persönlichem Besitz kommen unter den Hammer

Der Katalog der Auktion wird am 6. September veröffentlicht. Bisher ist bekannt, dass 267 Dinge aus Aviciis persönlichem Besitz versteigert werden sollen – darunter Sneaker, Kleidung, Musikinstrumente und weitere Erinnerungsstücke. Die Besichtigung der Besitztümer des DJs können vom 24. bis 30. September in den Räumlichkeiten des Auktionshauses begutachtet werden.

Cecilia Gave, CEO des Stockholmer Auktionswerks, sagt dazu: «Wir haben 350 Jahre Erfahrung darin, Artefakte einiger der bedeutendsten kulturellen Figuren der Geschichte weiterzugeben und betrachten es als Privileg.»

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

