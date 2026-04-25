Carolina Flores Gómez wurde kürzlich in Mexico-Stadt tot aufgefunden. Die frühere Schönheitskönigin soll durch einen Schuss in den Kopf hingerichtet worden sein. Die Umstände ihres Todes werfen Fragen auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carolina Flores Gómez, 27, wurde am 15. April in Mexiko-Stadt erschossen

Ehemann beschuldigt seine Mutter, Tatvideo sorgt für Spekulationen über Echtheit

Journalist spricht von 12 Schüssen, andere Quellen nur von einem Kopfschuss War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Die 27-jährige Carolina Flores Gómez, ehemalige Miss Teen Universe Baja California 2017, wurde am 15. April in einer Wohnung im exklusiven Polanco-Viertel von Mexiko-Stadt erschossen. Laut der «Press Democrat» war sie bereits tot, als die Rettungskräfte eintrafen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Vor Ort waren ihr Ehemann Alejandro und dessen Mutter Erika María. Alejandro Gómez beschuldigt seine Mutter, für die Tat verantwortlich zu sein. Eine eindeutige Klärung fehlt bisher. Unklar ist auch, ob es zuvor Spannungen zwischen Gómez und ihrer Schwiegermutter gab. Laut einem Bericht der Tageszeitung «Reporte Índigo» steht der Ehemann selbst unter Verdacht.

Medienberichte uneinig über die Anzahl der Schüsse

Ein Tweet des Journalisten Antonio Nieto sorgt für zusätzliches Aufsehen: «Zwölf Schüsse wurden abgefeuert, aber niemand hat etwas untersucht – erst am nächsten Tag.» Er fordert die mexikanische Staatsanwaltschaft auf, Licht ins Dunkel des Falls zu bringen: «Warum hat niemand die Schüsse im Wohnhaus gehört? Warum kamen die Experten erst am nächsten Tag? Caro Flores wurde ermordet.» Während Nieto von zwölf Schüssen spricht, schreibt das «People»-Magazin lediglich von einem Schuss in den Kopf, mit dem die junge Frau hingerichtet worden sein soll.

Zu den Ermittlungen erklärte die Gouverneurin von Baja California, Marina del Pilar Ávila: «Kein Verbrechen gegen eine Frau darf ungestraft bleiben. Unsere Gedanken sind in dieser schrecklichen Zeit bei ihrer Familie.»

Fragwürdiges Video kursiert

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, welches angeblich den Zeitpunkt festhält, in dem Erika María ihre Schwiegertochter vor den Augen des Babys von Gómez erschossen haben soll. Zu hören ist, wie Alejandro Gómez fragt, was seine Mutter gemacht habe. Diese antwortet in ruhig: «Nichts.» Ob das Video authentisch ist und tatsächlich die grausame Tat festhält, ist unklar und Teil der Ermittlungen.

Mit 17 Jahren wurde Carolina Flores Gómez 2017 zur Miss Teen Universe Baja California gekürt.