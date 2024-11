Mark Wahlbergs neues Restaurant geht in Flammen auf

Am Mittwoch kam es zu einem Zwischenfall in Mark Wahlbergs Restaurant. Das mexikanische Lokal des Hollywood-Stars ist in Flammen aufgegangen.

1/5 Schock für Mark Wahlberg: Das Restaurant des Hollywood-Stars ist am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Auf einen Blick Feuer in Mark Wahlbergs Restaurant in Las Vegas

Gäste konnten evakuiert werden

Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ging Mark Wahlbergs (53) neues Restaurant in Las Vegas (USA) plötzlich in Flammen auf. Innert kürzester breitete sich das Feuer aus, wie ein Video auf X zeigt. Der gesamte Aussenbereich und auch das Innere des Flecha Cantina schien in Flammen zu stehen, dabei hatte der Hollywood-Star das mexikanische Lokal erst vor zwei Monaten eröffnet.

Wie die lokalen Medien berichten, konnten die Gäste evakuiert und das Feuer innert 20 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Zu dem Zwischenfall sagt Randy Sharpe, der Geschäftsführer des Restaurants: «Zum Glück lässt das Video den Brand schlimmer aussehen, als er war – wegen der Reflektion der Flammen in den Scheiben. Wir haben das Restaurant gegen 19.15 Uhr sogar wieder öffnen können.» Der Brand wurde laut Feuerwehr durch eine fehlerhafte, gasbetriebene Feuerstelle vor dem Restaurant entfacht.

Dem Hollywood-Star gehört bereits eine Burger-Kette

Wahlberg, der mit seinen Brüdern Donnie und Paul auch die Burgerladen-Kette «Wahlburger» betreibt, hatte im Juni die erste Flecha Cantina im kalifornischen Huntington Beach eröffnet. Im September folgte die zweite Filiale am westlichen Ende des berühmten Las Vegas Strip, gleich neben dem Flughafen. Der Hollywood-Star hatte in einem Interview zur Küche seines neuesten Business-Projekts verraten, dass er und seine Brüder «mexikanisches Essen neu definieren werden».