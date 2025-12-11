Brand im Kinderzimmer von Panagiota Petridous Sohn

RTL-Moderatorin Panagiota Petridou erlebte einen Schrecken, als ein Heizstrahler im Zimmer ihres Sohnes in Brand geriet. Dank schnellen Handelns konnte Schlimmeres verhindert werden.

Darum gehts RTL-Moderatorin Panagiota Petridou erlebt Brand durch defekten Heizstrahler im Kinderzimmer

Kücheninstallateur verhindert Schlimmeres durch beherztes Eingreifen mit einer Decke

Dreieinhalbjähriger Sohn war nicht im Zimmer, als der Brand ausbrach

Saskia Schär Redaktorin People

Die deutsche Moderatorin Panagiota Petridou (46) hätte eigentlich nur einen neuen Herd bekommen sollen, doch das Ganze endete in einem Brand – in einem weit entfernten Raum. «Der Installateur schaltete die Sicherung ein und wieder aus. Dann stank irgendwas nach Rauch im Haus», so Petridou auf Instagram. Sie habe sich daraufhin auf die Suche nach der Quelle des Gestankes gemacht und sei im oberen Stock, wo «alles voller Qualm» war, fündig geworden: Der Heizstrahler im Zimmer ihres Sohnes war in Brand geraten. Und das, obwohl er gar nicht in Gebrauch war, sondern lediglich in der Steckdose eingesteckt.

Dank des beherzten Eingreifens des Kücheninstallateurs, der den Brand kurzerhand mit einer Decke erstickte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen fanden sich kurze Zeit später vor dem Haus der Moderatorin in Solingen ein. «Hier war grad ein Rieseneinsatz, und wir haben wirklich Glück gehabt», erklärt Petridou.

Appell an ihre Community

Ihre Follower ruft sie nun dazu auf, die Heizstrahler auszustecken. «Ich habe erfahren, dass diese Heizstrahler besonders viel Strom ziehen. Wenn daran etwas defekt ist oder die Mehrfachsteckdose nicht für die Leistung ausgelegt war, kann das über Feinheit und durch Ein- und Ausschalten des Stroms zum Brand führen! Also passt gut auf und steckt diese Teile aus der Steckdose!!»

Der in Brand geratene Heizstrahler hat auf dem Kinderzimmerboden einen grossen, schwarzen Brandfleck hinterlassen. Auch die Wände nicht unversehrt, sie brauchen einen neuen Anstrich und das ganze Zimmer eine gründliche Putzaktion, da sich überall schwarze Russpartikel finden lassen. Glücklicherweise war ihr dreieinhalbjähriger Sohn, den Petridou noch immer stillt, wie sie erst kürzlich im Podcast «M wie Marlene» verriet, nicht im Zimmer.