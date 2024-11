1/5 Carlo von Tiedemann ist sich sicher: Auf den Strassen hat er nichts mehr zu suchen. Foto: IMAGO/Eventpress

Auf einen Blick Carlo von Tiedemann gibt seinen Führerschein freiwillig ab

Seine Frau Julia fährt ihn jetzt zu den Aufzeichnungen

Von Tiedemann war acht Wochen im Krankenhaus und vier Wochen in Reha Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Moderator Carlo von Tiedemann (81) gibt laut «Bild»-Zeitung seinen Führerschein freiwillig ab. Der 81-Jährige sagte der Zeitung: «Ich habe nichts mehr auf der Strasse zu suchen, da bin ich mir jetzt sicher. Der Führerschein geht zurück ans Amt. Das war's mit Autofahren!» Es sei nicht einfach, «aber ich komme damit klar», so das NDR-Urgestein.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war dem Bericht zufolge wohl auch ein Unfall, den Carlo von Tiedemann im vergangenen Jahr baute. Damals habe er begonnen, darüber nachzudenken, «ob ich noch am Strassenverkehr teilnehmen sollte. Jetzt denke ich, dass das so die beste Entscheidung ist», erklärt der Radio- und TV-Star im «Bild»-Interview. Seine Frau Julia fahre ihn jetzt zu den Aufzeichnungen, erzählte er weiter. Das Paar ist seit 2012 verheiratet.

Wochenlang in der Klinik wegen schwerer Erkrankung

Im Sommer war Carlo von Tiedemann fünf Monate nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder ans Mikrofon zurückgekehrt. Die NDR-Legende feierte beim Radiosender NDR Schlager ihr Comeback. Der beliebte Moderator startete seine Karriere bereits in den 1970er-Jahren.

Der 81-Jährige hatte zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht: Anfang des Jahres musste sich Carlo von Tiedemann aufgrund einer bakteriellen Infektion an den Herzkranzgefässen in eine Klinik begeben. Im Krankenhaus habe er sich auch noch einen Rückenwirbel gebrochen sowie eine Lungenentzündung eingefangen, erklärte er damals. Nach eigener Aussage in der «Bild»-Zeitung sei von Tiedemann «dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen».

Nach acht Wochen Krankenhausaufenthalt wurde von Tiedemann dann für vier Wochen in eine Reha-Einrichtung verlegt, bevor der Moderator in die stationäre Kurzzeitpflege kam und schliesslich nach Hause zurückkehren konnte.