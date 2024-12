Was ist nur mit dem kleinen Lord passiert?

1/5 An der Seite von Alec Guiness wurde er weltberühmt: Ricky Schroder als kleiner Lord. Foto: imdb.ch

Alle Jahre wieder, seit 1980, rührt er im Weihnachtsklassiker «Der kleine Lord» das Publikum zu Tränen. Ricky Schroder (54) wurde damals als Zehnjähriger an der Seite von Alec Guinness (1914–2000) über Nacht weltberühmt. Nur wenigen ist heute noch bekannt, dass er bereits im Alter von neun Jahren sein Leinwanddebüt in dem Film «Der Champ» gibt. Für diese Rolle wird er 1980 mit dem Golden Globe als «Bester Nachwuchsdarsteller» ausgezeichnet. Wer hätte damals gedacht, dass er später auf die schiefe Bahn geraten würde?

Über seine Arbeit mit Guinness sagt er: «Alec war wirklich fantastisch, er hat mir in den wenigen Wochen unserer Dreharbeiten mehr beigebracht als alle Schauspiellehrer danach zusammen.» Nach dem Filmklassiker bleiben grosse Erfolge aus. «Ich war gerade 16 Jahre alt, und plötzlich wollte keiner mehr etwas von mir wissen. Ich fiel in ein tiefes Loch.» Er sucht Trost im Whiskey, nimmt Drogen und unternimmt einen Selbstmordversuch.

Entschiedener Maskengegner

Damals lernt er Andrea kennen, die sich rührend um ihn kümmert. Das Paar heiratet 1992, bekommt vier Kinder. «Andrea hat mir das Leben gerettet und hat mir zu einer Therapie geraten.» Trotzdem: 2016 lassen sich die beiden scheiden, zu den Kindern hat er keinen Kontakt mehr. Und heute? Er soll in einer Einzimmerwohnung leben. Zudem macht Schroder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. 2019 wird er gleich zweimal wegen häuslicher Gewalt festgenommen, 2020 setzt er sich für den mutmasslichen Doppelmörder Kyle Rittenhouse (21) ein, der bei den Protesten von Kenosha im Jahr 2019 zwei Menschen mit einem Gewehr erschiesst. Negativ fällt er auch auf, als er in der Pandemie als Maskengegner von sich reden macht.

2021 lädt er ein Video in den sozialen Medien hoch, in dem er einen Supermarktmitarbeiter angreift, als der ihn an die Maskenpflicht erinnert. Auf seiner Facebook-Seite verbreitet er zudem absurde Verschwörungstheorien, die die Pandemie nur als «Probelauf für eine Bevölkerungsreduktion» sehen. Er hetzt immer wieder gegen Präsident Biden und unterstützt Trump in seinem Wahlkampf. Mittlerweile ist Schroder komplett wie vom Erdboden verschluckt. Auch in den sozialen Medien gibt es keine neuen Beiträge mehr von ihm, seine Website hat er gelöscht.