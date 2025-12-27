DE
Schauspieler Kunal Nayyar
«Big Bang Theory»-Star bezahlt heimlich Arztrechnungen

«Big Bang Theory»-Star Kunal Nayyar empfindet sein eigenes Vermögen als «Gnade des Universums». Mit seinem Geld hilft er Menschen – und das gelegentlich sogar als Superheld in der Nacht.
Publiziert: 14:50 Uhr
Darum gehts

  • Kunal Nayyar, bekannt aus «The Big Bang Theory», spendet sein Vermögen
  • Er zahlt auf GoFundMe Arztrechnungen unbekannter Familien
  • 2018 verdiente Nayyar bis zu 23,5 Millionen US-Dollar jährlich
Zwölf Jahre lang begeisterte Kunal Nayyar (44) als schüchterner Astrophysiker Raj Koothrappali Millionen Fans weltweit. Die CBS-Sitcom «The Big Bang Theory» machte ihn zwischen 2007 und 2019 nicht nur berühmt, sondern auch steinreich. Das Magazin «Forbes» führte ihn 2015 und 2018 als einen der bestbezahlten TV-Schauspieler überhaupt – mit einem Jahreseinkommen von bis zu 23,5 Millionen US-Dollar. Eine Million Dollar soll er gegen Ende der Laufzeit von «The Big Bang Theory» pro Episode verdient haben.

Doch was macht man mit so viel Geld? Nayyar hat darauf eine überraschende Antwort gefunden, wie er der britischen Zeitung «The i Paper» verriet.

Grosszügiger TV-Star

In dem Interview erklärte Nayyar, dass er sein Vermögen keineswegs als Belastung empfinde. Ganz im Gegenteil: «Geld hat mir grössere Freiheit gegeben, und das grösste Geschenk ist die Möglichkeit, etwas zurückzugeben und das Leben von Menschen zu verändern.» Gemeinsam mit seiner Ehefrau Neha Kapur finanziert der Schauspieler so etwa Stipendien für Studierende aus benachteiligten Verhältnissen oder auch Tierschutzorganisationen, denn das Ehepaar liebe Hunde.

Der «Big Bang Theory» erklärte weiter: «Was ich wirklich liebe, ist nachts auf GoFundMe zu gehen und einfach die Arztrechnungen zufällig ausgewählter Familien zu bezahlen.» Dann fühle er sich wie ein maskierter Held – und sein Vermögen sei für ihn wie eine «Gnade des Universums».

Bei GoFundMe handelt es sich um eine Online-Plattform, auf der Menschen Geld für persönliche, soziale oder wohltätige Zwecke sammeln können. Privatpersonen oder auch Organisationen können eine Kampagne erstellen und diese online teilen, damit Freunde, Familie oder auch völlig Fremde spenden. Die Plattform behält einen kleinen Prozentsatz für Zahlungsabwicklung und Service, der Grossteil der Spenden geht direkt an den Kampagneninhaber.

