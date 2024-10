Saoirse Ronan sorgt mit einem Kommentar zur Selbstverteidigung von Frauen in der «The Graham Norton Show» für Aufsehen und viel Zuspruch. Ihre Aussage, dass Frauen immer daran denken müssen, brachte das Publikum zum Jubeln und wird in den sozialen Medien gefeiert.

Saoirse Ronan geht mit Kommentar über Selbstverteidigung viral

Ronan brachte die Männer in der Show zum Schweigen

Saoirse Ronan (30) ist mit einem Kommentar über die Selbstverteidigung von Frauen in der «The Graham Norton Show» viral gegangen. Die irische Schauspielerin war mit Paul Mescal (28), Denzel Washington (69) und Eddie Redmayne (42) am 25. Oktober in der Sendung zu Gast. Zum Dreh seines aktuellen Serienprojekts «The Day of the Jackal» erzählte Redmayne, ihm sei beigebracht worden, sein Handy im Angriffsfall zur Verteidigung zu verwenden. Mescal machte sich daraufhin über den Waffenersatz lustig. «Wer würde wirklich darüber nachdenken?», brachte der Schauspieler an und imitierte die Bewegung, ein Handy aus der Hosentasche zu holen.

Talkshow-Moderator Graham Norton (61) stieg in den Witz ein. «Können Sie einen Moment warten?», fragte er seinen imaginären Angreifer und suchte hektisch nach seinem Smartphone. «Das ist ein sehr guter Punkt», pflichtete Redmayne den beiden bei. Als einzige Frau in der Sendung brachte Ronan jedoch an: «Daran müssen Frauen immer denken» und liess die Anwesenden verstummen. «Habe ich Recht, Ladys?», fragte sie in die Runde, woraufhin die Zuschauerinnen applaudierten und jubelten.

Hunderttausende feiern Ronan in den sozialen Medien

Auch in den sozialen Netzwerken erhielt Ronan grossen Zuspruch. Eine Userin teilte einen Clip des Gesprächs auf X (ehemals Twitter) mit der Unterschrift: «Saoirse Ronan stellt Männer ruhig, wir lieben es, das zu sehen». Das Video wurde über 153'000 Mal mit «Gefällt mir» versehen und sammelte mehr als 54 Millionen Aufrufe.

Unter dem Beitrag finden sich unzählige Twitter-Accounts, die Ronan für ihren Einschub loben. «Sie hat sie ganz schnell zum Schweigen gebracht», schrieb eine Person und erhielt dafür mehrere Tausend Likes. «Die Stille macht mich fertig», lautete ein anderer Kommentar. Verärgert schrieb eine weitere Person: «So fühlt es sich an, ein Gespräch mit einem Mann zu führen».

Auftritt kurz vor Kino-Premiere von Ronans neuestem Film

Ronan besuchte die Talkshow wenige Tage vor der Veröffentlichung des Kriegsdramas «Blitz» (2024), in dem sie eine Hauptrolle übernimmt. Die Irin schlüpft in die Rolle der Mutter Rita, die ihren Sohn George (Elliott Heffernan) im Zweiten Weltkrieg aufs Land in Sicherheit schickt. Der Neunjährige setzt es sich jedoch zum Ziel, zu ihr und seinem Grossvater nach London zurückzukehren.

In Grossbritannien und den USA soll der Film von Regisseur Steve McQueen (55) ab dem 1. November in den Kinos zu sehen sein. In Deutschland soll er in der darauffolgenden Woche starten. Auf dem Streamingdienst AppleTV+ ist er der Beschreibung des Trailers zufolge ab dem 22. November verfügbar.