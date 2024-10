Sie sind schön, reich und erfolgreich. All das, was auf Instagram zählt. Doch genau das wollen sie nicht – ihr Leben auf Instagram & Co. präsentieren. Daher verzichten diese Stars auf die sozialen Medien.

Kurz zusammengefasst Mehrere Frauen fielen auf falschen Brad Pitt herein

Hollywood-Stars meiden Social Media wegen negativer Erfahrungen

Für gewisse Stars eine Sucht, für die anderen eine Plage: Social Media. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Sie glaubten wirklich, mit Brad Pitt auf ihrem Social Media verbunden zu sein. Deshalb überwiesen gleich mehrere Frauen mehr als 350'000 Dollar an den Hollywood-Star – hinter dessen Fake-Account in Wirklichkeit ein spanischer Betrügerring stand. Hätten die Opfer nur einmal kurz gegoogelt, hätten sie erfahren, dass Pitt weder Instagram noch Facebook, X, TikTok oder sonst eine Plattform benutzt. Mit dieser Anti-Social-Media-Haltung steht der 60-Jährige nicht allein in seiner Branche. Sprich: Wenn Sie von den folgenden Hollywood-Stars auf den sozialen Medien eine private Message bekommen, handelt es sich mit Sicherheit um Betrüger:

Scarlett Johansson (39)

Foto: IMAGO/Cover-Images

Der einstige Kinderstar hatte einmal für drei Tage einen Instagram-Account und ist seither «kuriert». Im Podcast «The Skinny Confidential» verriet die Schauspielerin, dass sie geschockt war, wie viel sie über fremde Leute erfahren konnte. Doch am Ende waren es die Kommentare, die sie abbekam, mit denen sie einfach nicht klarkam: «Mein Ego und mein Gehirn sind zu zerbrechlich. Ich bin wie ein empfindliches Blümchen.»

Keira Knightley (39)

Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Die Britin hielt es während der Pandemie nur 12 Stunden auf Twitter aus, bis es ihr zu viel wurde. In der «The Jonathan Ross Show» verriet sie, dass sie sich unter einem falschen Namen angemeldet hatte und selbst nicht ein einziges Posting verfasst hatte: «Doch dann ist mir meine Freundin Chloë Grace Moretz gefolgt. Als ich nach einer Tasse Tee wieder reinschaute, hatte ich plötzlich so viele Follower, dass ich eine Panikattacke bekommen und den Account wieder gelöscht habe.»

Saoirse Ronan (30)

Saoirse Ronan verriet «The Wrap» in einem Interview, dass sie Social Media vermeidet, weil sie sich im Cyberspace sehr unwohl fühlt: «Ich finde es einfach unangenehm, wenn man sich selbst ins Rampenlicht rückt. Warum sollte ich auf Twitter gehen und den Leuten vorjammern, dass ich einen schlechten Tag habe – das braucht niemand!». Die Oscar-nominierte Schauspielerin versucht zudem, möglichst wenig am Handy zu sein.

Phoebe Waller-Bridge (39)

Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Die Schauspielerin enthüllte im Podcast «How to Fail With Elizabeth Day», warum sie keine Lust auf soziale Medien hat: «Ich würde immer den Druck verspüren, witzig zu sein.» Zudem glaubt die «Indiana Jones»-Schönheit, dass Instagram, TikTok und Co ihre Mitmenschen regelrecht «verrückt» werden lässt: «Wie viele Followers, wie viele Likes man bekommt – das ist alles wie ein Fetisch für die Leute geworden.»

Alicia Vikander (35)

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Alicia Vikander verriet im «Harper’s Bazaar», dass sie 2019 alle ihre Kanäle auf Social Media nach einem Monat Probezeit wieder gelöscht hatte. Als Grund dafür enthüllte die schwedische Schauspielerin: «Ich habe realisiert, dass Social Media nicht gut für mich ist. Ich habe einfach keine Freude daran verspürt!»

Kristen Stewart (34)

Kristen Stewart findet die sozialen Medien einfach total «nervig und lästig» und lehnt sie völlig ab. Die 34-Jährige im Magazin «Instyle» dazu: «Jeder kann heutzutage im Leben von anderen herumschnüffeln und Sachen über sie verbreiten. Mit einer Kamera werden Leute zu Paparazzi, mit einem Twitter-Account zu Informanten. Es ist total daneben.»

Eddie Murphy (63)

Foto: FilmMagic,

Eddie Murphy kommt zwar um Jahrzehnte jünger rüber, aber für die sozialen Medien fühlt sich der «Beverly Hills Cop» einfach zu alt. Dem «Hollywood Reporter» sagte der Schauspieler zum Thema: «Ich brauche kein Social Media, um mit den Fans in Kontakt zu sein oder die Welt zu informieren, dass ich gerade Erdbeeren gegessen habe. Ich mache da einfach nicht mit!»

Emily Blunt (41)

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Emily Blunt gab in einem Interview mit «The Guardian» zu, dass sie in der Vergangenheit immer wieder mal den Versuchungen von Instagram erlegen ist: «Doch ich habe mich danach immer schrecklich gefühlt, weil ich so viel Lebenszeit verschwendet habe.» Seit 2021 ist Social Media bei ihr endgültig ein «No-Go» – auch aus beruflicher Sicht: «In unserem Beruf sollte man einfach ein wenig geheimnisvoll im Privatleben bleiben. Keiner muss wissen, welche Zahnpasta ich zu Hause benutze!»

George Clooney (63)

Foto: AFP

George Clooney ist wie sein bester Hollywoodfreund Brad Pitt kein Freund der sozialen Netzwerke. Besser gesagt, der Oscargewinner hasst die Online-Plattformen. Wie sehr, erklärte der Schauspieler einst beim Toronto Filmfestival sehr ausdrucksstark: «Ich würde mir lieber im Live-Fernsehen eine Rektal-Untersuchung von einem Typen mit kalten Fingern unterziehen lassen, als mich auf Facebook oder so einzuschreiben!»