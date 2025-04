Der belgische Schauspiel-Star Jean-Claude Van Damme (64) steht im Fadenkreuz der Justiz: Wie rumänische Medien berichten, taucht sein Name in einer Akte aus dem Jahr 2015 auf.

Schauspiel-Star Van Damme taucht in Menschenhandel-Akte auf

Schauspiel-Star Van Damme taucht in Menschenhandel-Akte auf

1/5 Der belgische Action-Held Jean-Claude Van Damme steht im Fadenkreuz der rumänischen Justiz. Foto: WireImage

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Mit Filmen wie «Leon» oder «Der Legionär» machte sich Jean-Claude Van Damme als kompromissloser Action-Held in der Filmwelt einen Namen. Jetzt wird der Belgier mit einem Skandal in Verbindung gebracht, der aktuell die rumänische Justiz beschäftigt. Das berichtet heute Radio Romania, der öffentlich-rechtliche Radiosender des osteuropäischen Landes.

Wie der Sender auf seiner Website schreibt, tauche Van Damme in einer Akte der Direktion für die Untersuchung von organisierter Kriminalität und Terrorismus in der Stadt Iași auf. Darin werde ihm vorgeworfen, 2015 im französischen Cannes die Dienste minderjähriger Rumäninnen in Anspruch genommen zu haben, die zum Zeitpunkt des Vorfalls minderjährig gewesen seien. Die jungen Frauen seien ihm als Fotomodelle vorgestellt worden.

«Sehr wahrscheinlich, dass wir Jean-Claude Van Damme bald bei uns sehen»

Gegenüber Radio Romani äusserte sich mit Adrian Cuculis ein Anwalt eines der Opfer, das heute 26 Jahre alt ist. Seine Mandantin habe ihm erklärt, dass solche Praktiken [wie in Cannes] üblich seien und deswegen schnellstmöglich untersucht werden müssten. Der Fall habe sich zwar in Frankreich ereignet – «es ist aber dennoch sehr wahrscheinlich, dass wir Jean-Claude Van Damme in naher Zukunft bei der Staatsanwaltschaft sehen werden, wo wir natürlich anwesend sein werden, um die Person zu unterstützen, die den Strafantrag gestellt hat.» Der belgische Action-Star hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäussert.