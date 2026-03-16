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Royal am DJ-Pult
König Charles III. überrascht mit seinen Musik-Skills

Charles III. überrascht bei seinem Besuch in den Aviva Studios in Manchester am 16. März. Der britische König wagt sich hinter das DJ-Pult und zeigt seine kreative Seite.
Publiziert: 18:16 Uhr
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