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People International
König Charles III. zeigt DJ-Talent in Aviva Studios
Royal am DJ-Pult
König Charles III. überrascht mit seinen Musik-Skills
Charles III. überrascht bei seinem Besuch in den Aviva Studios in Manchester am 16. März. Der britische König wagt sich hinter das DJ-Pult und zeigt seine kreative Seite.
Publiziert: 18:16 Uhr
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