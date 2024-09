Lady Gaga versprüht Harley-Quinn-Glamour in London

Kurz zusammengefasst Lady Gaga glänzt bei Joker-Premiere in London

Sie trug ein rotes Kleid von Celine by Hedi Slimane

Wenn Lady Gaga (38) den roten Teppich betritt, gibt es meist etwas Besonderes zu sehen. Das war am Mittwochabend (25. September) auch in London wieder der Fall. Dort feierte der neueste Film der Sängerin und Schauspielerin, «Joker: Folie à Deux», seine UK-Premiere. Die 38-Jährige glänzte dabei an der Seite ihres Verlobten Michael Polansky in einer glamourösen roten Abendrobe im Stil ihrer Rolle Harley Quinn. Das Kleid kam laut «People»-Magazin von Celine by Hedi Slimane. Auch Polanskys klassischer schwarzer Anzug stammte demnach von dem Label.

Lady Gagas bodenlanges Kleid hatte einen V-Ausschnitt und einen weiten Rock. Darüber trug die Sängerin eine kurz geschnittene, langärmelige Jacke mit Schulterpolstern und voluminösen Puffärmeln. Dazu kombinierte die Künstlerin verschiedene Schmuckstücke, unter anderem waren eine Brosche, Ring, Armreif und Ohrringe zu sehen.

Eine Träne aus Kristall

Als Anspielung auf den ikonischen Look ihrer Figur Harley Quinn hatte Lady Gaga ein auffälliges Make-up aufgelegt, bestehend aus türkisfarbenem Lidschatten, Eyeliner und einer Träne aus Kristallen unter einem Auge. Ausserdem trägt sie immer noch die gebleichten Augenbrauen, die sie im August erstmals präsentierte. Dazu kam bei ihrem Auftritt in London Lippenstift, der farblich auf ihr Kleid abgestimmt war. Auch ihre Frisur hatte sie dem Outfit angepasst. Sie zeigte sich mit dunklem, rötlichem Bob und kurzem Pony.

Lady Gaga und Michael Polansky machten ihre Beziehung im Jahr 2020 öffentlich. Ihr Debüt auf dem roten Teppich hatten die beiden bei der Premiere von «Joker: Folie à Deux» auf dem Filmfestival von Venedig Anfang September. Der Streifen von Todd Phillips (53), der kommende Woche im Kino anläuft, ist die Fortsetzung von «Joker» (2019). In «Joker: Folie à Deux» ist neben Lady Gaga auch wieder Joaquin Phoenix (49) in der Hauptrolle zu sehen.