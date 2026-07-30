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Riesen-Jubel in Quizshow
Ben Affleck knackt den Jackpot!

Oscarpreisträger Ben Affleck räumt bei «Wer wird Millionär?» mächtig ab. Das fette Preisgeld spendet der Schauspieler komplett für den guten Zweck.
Publiziert: 08:19 Uhr
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