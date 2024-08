Ralf Schumacher schwärmt in einem Interview von seinem Leben an der Seite von Partner Étienne. Er gibt aber auch zu, dass er sich ein funktionierende Ehe mit Ex-Frau Cora gewünscht hätte.

1/6 Ralf Schumacher spricht nicht gerne über sein Privatleben.

SpotOn Die People-Agentur

Seit seinem öffentlichen Coming-out vor über einem Monat steht Ralf Schumacher (49) im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Zuletzt sorgte ein Rosenkrieg der etwas anderen Art mit seiner Ex-Frau Cora Schumacher (47) für Aufsehen. Doch jetzt hat Ralf Schumacher in einem neuen Interview mit dem kroatischen Magazin «Gloria» die schönen Seiten seiner neuen Liebe betont. Schumacher erklärte: «Ich bin glücklicher als jemals zuvor!»

Ralf Schumacher schwärmt von «völlig neuem Kapitel»

In dem Interview betont der Rennfahrer, dass er nur ungern über sein Privatleben spricht. Doch auf seinem Weingut in der slowenischen Gemeinde Brda empfing er gemeinsam mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne einen kroatischen Journalisten und enthüllte: «In einer perfekten Welt heiratet man, bekommt ein Kind und bleibt ein Leben lang zusammen. Das war auch mein Traum, aber es hat nicht geklappt. Und ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der sich hat scheiden lassen. Jetzt befinde ich mich in einem völlig neuen Kapitel meines Lebens, unseres Lebens, und bin glücklicher als je zuvor.»

Streit mit Cora Schumacher auf Instagram

Zuletzt war zwischen Ralf Schumacher und seiner ehemaligen Ehefrau Cora Schumacher ein öffentlicher Streit auf Instagram entbrannt. Er hatte zunächst einen privaten Chat-Verlauf veröffentlicht, der zeigen sollte, dass Cora entgegen ihrer Beteuerungen in einem «Spiegel»-Interview von seiner Liebe zu Étienne gewusst haben soll.

Vor wenigen Tagen teilte dann Cora Schumacher ihrerseits einen Privat-Chat, mit dem sie offenbar zeigen wollte, dass Ralf Schumacher zumindest im April 2023 nicht die ganze Wahrheit über seine Beziehung zu Étienne gesagt haben soll. Beide Posts haben die Ex-Eheleute in der Zwischenzeit wieder gelöscht. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich versöhnt hätte, wie Cora Schmacher «Bunte» sagt. «Nein! Ich möchte einfach nur meine Ruhe und meinen Frieden finden! Lasst mich doch bitte alle mal eine Zeit für mich zur Ruhe kommen.»