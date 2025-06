1/6 Können sich Rainer Langhans und Uschi Obermaier versöhnen, bevor es zu spät ist? Foto: Imago

Sie waren in den 1970er-Jahren eines der bekanntesten Paare Deutschlands: Rainer Langhans und Uschi Obermaier (78). Am 19. Juni wird Langhans, ehemals Mitglied der Kommune I im damaligen West-Berlin, 85 Jahre alt. Doch statt purer Freude dominiert Wehmut. Der an Prostatakrebs erkrankte Münchner hat einen sehnlichen Wunsch: Er möchte sich mit Obermaier versöhnen, seiner grossen Liebe aus den wilden 70ern.

Der Eklat von 2007

«Sie war eine grosse Liebe und ist es nach wie vor», gesteht Langhans gegenüber der «Bild»-Zeitung. Das Poster-Paar der 68er-Bewegung war von 1970 bis 1973 zusammen und prägte eine ganze Generation. Seit fast zwei Jahrzehnten herrscht jedoch eisiges Schweigen zwischen den beiden Kultfiguren.

Den Bruch mit seiner grossen Liebe datiert Langhans auf das Jahr 2007 zurück. «Da hat mich Uschi am Telefon so angeschrien, dass ich das noch heute im Ohr habe», erinnert er sich schmerzhaft. Das Anliegen der heute 78-jährigen Obermaier laut Langhans: «Sie warf mir vor, dass ich ein anderes Leben führe als sie. Bei unserem letzten Treffen in München im Herbst 2022 sagte sie zu mir: ‹Du bist ein Macho. Du tust nicht, was ich sage.›»

Langhans wünscht sich ein Händereichen

2021 erhielt Langhans die Diagnose Prostatakrebs. «Er ist nicht heilbar, aber ich habe gegenwärtig keine Schmerzen, keine Symptome und keine Metastasen. Ich fühle mich gut», berichtet er tapfer. Die Krankheit hat seinem Wunsch nach Versöhnung zusätzliche Dringlichkeit verliehen.

«Wir sind jetzt in einem Alter, in dem wir uns die Hände reichen sollten. Eines Tages ist es zu spät dafür», appelliert der 85-Jährige. Doch seine Versuche der Annäherung scheitern am Widerstand Obermaiers. «Sie hat Schwierigkeiten, mich zu hören oder zu sprechen. Das ist schade.»

Die grosse Liebe von einst

Als sich Rainer Langhans und Uschi Obermaier 1968 kennenlernten, war er 28, sie 22 Jahre alt. «Ich war damals sehr angezogen von ihrer Lebenslust, ihrer Schönheit und ihrem Wesen», schwärmt Langhans noch heute. Gemeinsam wurden sie zu den zentralen Figuren der deutschen Hippie-Bewegung.

Die Aussage, dass Langhans Obermaier nach all den Jahren noch liebt, dürfte bei diesen drei Frauen gemischte Gefühle auslösen: Fotomodell Brigitte Streubel (75), Fotografin Gisela Getty (76) und Filmemacherin Christa Ritter (82). Seit mehreren Jahrzehnten sind sie Langhans Lebenspartnerinnen, wohnen gar im selben Haus, jedoch in separaten Wohnungen, in München. Sie sind es auch, die Langhans bei seiner Krebserkrankung zur Seite stehen, ihn umsorgen und unterstützen.

Neuanfang mit über 70

Uschi Obermaier ihrerseits zog 2020 nach mehreren Jahrzehnten in Amerika an die Algarvenküste nach Portugal und arbeitet dort als Schmuckdesignerin. Auf ihrer zwei Hektar grossen Farm lebt sie zusammen mit ihrer Hündin Lulla. Wie sie 2022 in einem Interview mit der deutschen Presseagentur verriet, vermisse sie keinen Mann an ihrer Seite. Daran ist wohl Langhans nicht ganz unschuldig – ebenso wie ihre anderen Ex-Liebeleien, etwa Mick Jagger (81), Jimi Hendrix (1942–1970) oder Keith Richards (81). «Weil ich so grosse Lieben erlebt habe, brauche ich das jetzt nicht mehr. Ich habe nichts verpasst, ganz im Gegenteil.»

Was sie alles erlebt hat, kann gemäss «Bild»-Informationen schon bald im TV begutachtet werden. In den kommenden Monaten sollen in München die Dreharbeiten zu einer Obermaier-Doku mit dem Arbeitstitel «Uschi» beginnen. Als Produzentin mit an Board soll die deutsche Moderatorin Sandra Maischberger (58) sein.