1/5 Bei der deutschen Kultfigur Rainer Langhans wurde vor fünf Jahren Prostatakrebs diagnostiziert. Jetzt sagt Langhans, er liege im Sterben. Foto: imago images/PEMAX

Auf einen Blick Rainer Langhans, Ikone der 68er-Bewegung, liegt im Sterben

Langhans war Teil der Kommune 1 und lebt die freie Liebe

Er ist heute 84 Jahre alt und in einer Beziehung mit drei Frauen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Rainer Langhans (84) kämpft seit fünf Jahren gegen Prostatakrebs. Jetzt liegt die Ikone der 68er-Bewegung im Sterben. Das gab Langhans gegenüber der «Bild»-Zeitung bekannt. Eine Blutuntersuchung habe ergeben, dass sich seine Werte verschlechtert haben. «Es gibt keine Chance auf Heilung», sagte er. Die Ärzte könnten ihm lediglich das Sterben erleichtern.

Langhans kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, sich als Schauspieler probiert und war 2011 in der fünften Staffel des Dschungelcamps zu sehen. Bekannt wurde er vor allem durch seine Verbindung zur Studentenbewegung der 60er-Jahre und der Politwohngemeinschaft Kommune 1. Blick schaut auf das Leben der deutschen Hippie-Ikone zurück.

Geboren im Zweiten Weltkrieg

Rainer Langhans wurde am 19. Juni 1940 in Oschersleben im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Langhans wuchs während des Zweiten Weltkriegs und anschliessend in der jungen DDR auf. 1953 flüchtete seine Familie in den Westen Deutschlands, wo Langhans sein Abitur absolvierte. 1960 ging er freiwillig zur Bundeswehr und verliess sie als Fähnrich der Reserve.

Er schloss nie ein Studium ab

1962 zog es Langhans an die Freie Universität Berlin, wo er zuerst Jura studierte. Nach zwei Semestern wechselte er allerdings zum Fach Psychologie. Doch auch dieses Studium beendete er nicht. Zu dieser Zeit engagierte er sich im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) und amtete als Mitglied im Landesvorstand.

Mitglied der Kommune 1

Grosse Aufmerksamkeit zog der damals 27-Jährige auf sich, als er 1967 in die sogenannte Kommune 1 in West-Berlin einzog. Die Grundidee der bekanntesten Wohngemeinschaft Deutschlands: zusammen in einer Wohnung leben und alles miteinander teilen, von Kleidung und Gedanken bis hin zu Partnern und Partnerinnen. Die Bewohner und Bewohnerinnen nannten sich selbst Kommunarden. Sie vertraten die Auffassung, dass in der Kleinfamilie der Faschismus entstehe. Mit der Kommuneform wollten sie dem entgegenwirken.

Die Wohngemeinschaft organisierte sogenannte «Happenings». Unter anderem planten sie das berüchtigte «Pudding-Attentat». Im April 1967 wollte man auf den damaligen US-Vizepräsidenten Hubert H. Humphrey (1911–1978) eine spezielle Attacke verüben. Aus Protest gegen den Vietnamkrieg sollte der Politiker mit Pudding, Joghurt und Mehl beworfen werden. Allerdings wurden die Beteiligten, darunter auch Langhans, festgenommen, bevor es dazu kommen konnte. Zu dieser Zeit war Langhans mit dem Fotomodell Uschi Obermaier (78) zusammen.

Er lebt die freie Liebe aus

Schon in den 60er-Jahren lebte Langhans die freie Liebe aus, wie es damals hiess. Seine Beziehung zu Obermaier endete, weil sie mit dieser Form von Beziehung nicht umgehen konnte. Gegenüber der deutschen Zeitung «Bild» erklärte Langhans: «Wir hatten wunderbaren Sex und ich liebte sie sehr. Aber sie wollte mich für sich allein. Das ging nicht. Ich musste mich trennen.»

Heute ist das ehemalige Kommune-1-Mitglied Langhans in einer Beziehung mit drei Frauen: mit Fotomodell Brigitte Streubel (75), Fotografin Gisela Getty (76) und Filmemacherin Christa Ritter (82).