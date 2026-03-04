«Das Blut spritzte überall hin»

Von Saskia Schär, People-Redaktorin

Vor Gericht erhebt die Ex-Freundin von Marius Borg Høiby schwere Vorwürfe. So berichtet sie von einer blutigen Eskalation auf Gut Skaugum: Nach einem Streit habe Borg Høiby seine Faust erhoben, wodurch sie befürchtete, er wolle sie schlagen. Daher habe sie sich geduckt und er habe durch eine Glastür geschlagen, anschließend gegen eine weitere Tür. «Das Blut spritzte überall hin», sagt sie und erklärt, «totale Panik» bekommen zu haben. Sie habe versucht, die Blutung mit Handtüchern zu stoppen. Das Geschehene hätten sie im Nachhinein heruntergespielt, gar darüber gelacht. Kurz darauf seien beide in die Notaufnahme gefahren.

Bereits zuvor sei es im Lokal «Michaelis“»zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Borg Høiby habe sie gepackt, angeschrien, Mobiliar umgeworfen und sich im Streit das T-Shirt vom Leib gerissen – «wie der Hulk», so die Zeugin. Am nächsten Morgen habe sie versucht, sich zu trennen und ihre Sachen gepackt. Zu diesem Zeitpunkt habe er ihr noch 70'000 Kronen (5600 Franken) geschuldet. Ihr sei klar gewesen, dass sie das Geld «nie zurückbekommen» würde. Borg Høiby sei dafür bekannt, Schulden nicht zurückzuzahlen.

Weitere Vorwürfe betreffen intime Aufnahmen: Er soll mehrfach Fotos und Videos von ihrem Intimbereich gemacht haben, ohne ihre Einwilligung. Ein entsprechendes Video wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Gericht gezeigt. Zudem habe er ihr während eines Streits den Laptop entrissen und «in zwei Hälften zerbrochen», als sie wegen kursierender Sexvideos von ihm abreisen wollte.

Trotz eines Vorfalls im August 2024 und zwischenzeitlicher Trennung sei sie 2025 zeitweise wieder mit ihm zusammen gewesen. Ihre Begründung: Die Beziehung habe nicht mit Gewalt begonnen, es habe starke Anziehung bestanden. Schrittweise seien ihre Grenzen verschoben worden – aus Mitleid, Hoffnung und emotionaler Abhängigkeit.