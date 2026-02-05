«Skaugum–Frau» im Zentrum der ersten Prozesswoche

Von Saskia Schär, People-Redaktorin

Seit drei Tagen steht der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), Marius Borg Høiby (29), vor Gericht. Er sieht sich mit insgesamt 38 Anklagepunkten konfrontiert. Bei einem Grossteil davon bekennt er sich als nicht schuldig. Dies betrifft insbesondere die vier Fälle der ihm vorgeworfenen Vergewaltigungen.

Sein Verhalten vor Gericht wird von verschiedenen Medien als eine Mischung zwischen nervös, arrogant, gelangweilt aber auch gereizt und defensiv beschrieben. Bereits mehrfach ist er in Tränen ausgebrochen.

In der ersten Verhandlungswoche steht vor allem die «Skaugum-Frau» im Zentrum. Sie soll 2018 erst einvernehmlichen Sex mit Borg Høiby gehabt haben. Später soll er sie dann im Schlaf vergewaltigt haben, dies sollen auch von ihm erstellte Videoaufnahmen zeigen. Da sich der Vorfall im Keller von Schloss Skaugum abgespielt haben soll, wird sie als «Skaugum-Frau» bezeichnet.



Am vierten Prozesstag am Freitag werden zwei Freundinnen der «Skaugum-Frau» vernommen, sowie ihr Ex-Partner und ein psychologischer Sachverständiger. Er wird als Experte für Schlafmedizin auftreten.