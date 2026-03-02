«Ich war hart, ja, aber nicht gewalttätig»
Von Saskia Schär, People-Redaktorin
Am Montag pausiert der Prozess gegen Marius Borg Høiby in der Regel. Nicht so am 2. März: Da die Verhandlung im Rückstand ist, wurde ein zusätzlicher Prozesstag angesetzt. Am Vormittag sagten eine Freundin von Nora Haukland sowie frühere Nachbarn als Zeugen aus.
Die Freundin schilderte, wie sich Haukland während der Beziehung verändert habe. Borg Høiby habe auf sie manipulativ und kontrollierend gewirkt, zeitweise habe sie sogar Angst vor ihm gehabt. Auch ehemalige Nachbarn berichteten von lautstarken Streitigkeiten zwischen dem Paar. An einem Abend sei die Situation derart eskaliert, dass sie beinahe die Polizei verständigt hätten – eine Entscheidung, die sie am nächsten Tag bereut hätten, nachdem sie Haukland mit einer grossen Sonnenbrille gesehen hätten.
Am Nachmittag standen Textnachrichten zwischen Haukland und Borg Høiby im Zentrum. Laut «VG» liegen dem Gericht rund 800 Seiten Nachrichten vor. Daraus geht hervor, dass Borg Høiby Vorwürfe von Gewalt zurückweist – auch in direkten Konfrontationen durch Haukland. Auf einen Vorfall, bei dem er sie gewürgt haben soll, antwortete er demnach: «Aber ich finde nicht, dass ich gewalttätig war. Ich war hart, ja, aber nicht gewalttätig.»
Der Prozess wird am Dienstag um 9.30 Uhr fortgesetzt.
Das war Prozesstag Nummer 15
Von Saskia Schär, People-Redaktorin
Am Donnerstagmorgen musste sich Marius Borg Høiby den Fragen der Verteidigung stellen. Erneut stritt er ab, seiner Ex-Freundin Nora Haukland gegenüber gewalttätig gewesen zu sein.
Nach Borg Høiby wurde eine einst enge Freundin seiner Ex, Sophie Steen Isachsen, in den Zeugenstand berufen. Sie ist eine der grössten Influencerinnen Norwegens. Sie beschrieb den Sohn von Mette-Marit als einen guten Redner und als jähzornig. Eine weitere Zeugin sagte aus, Borg Høiby werde schnell aufbrausend. «Er hatte eine explosive Wut. Er war dann wie ein wütendes Kind.»
Auch ein Zeuge der Verteidigung kam am Donnerstag zu Wort. Dieser kritisierte vor allem die Frauenwahl seines Freundes. «Meistens verliebt sich Marius in Frauen, von denen er sich lieber fernhalten sollte. Dann gibt es Streit, er wird traurig und es geht ihm schlecht», so der Zeuge gemäss «vg». «Marius ist eine Art Adrenalinjunkie. Er sucht sich Frauen, mit denen er nicht zurechtkommt». Die Verhandlung wird am Freitagmorgen um 9.30 Uhr fortgeführt.
Sophie Steen Isachsen betritt den Gerichtssaal
von Silja Anders, People-Redaktorin
Am Nachmittag geht es mit diversen Zeugenaussagen weiter. Ein Zeuge spricht über das Musikfestival in Alta im Jahr 2022, welches auch Borg Høiby und Haukland miteinander besuchten. Während der Aussage kritzeln der Angeklagte wieder gelangweilt auf seinem Notizblock herum.
Der Zeuge gibt an, dass er nach dem Festival an einer Party von draussen einen dumpfen Schlag gehört habe, als sei jemand gestürzt. Als er nachsah, soll Marius Borg Høiby seine damalige Freundin Nora Haukland gegen die Wand gedrückt haben. Er gibt an, Høiby habe Haukland die Hand an den Hals gelegt. Von seiner Perspektive aus konnte der Zeuge jedoch nicht sehen, ob die Hand den Hals völlig umschlossen hatte. Er bestätigt aber: «Ja, er drückte Nora gegen die Wand und dann spuckte er sie an.»
Anschliessend betritt Sophie Steen Isachsen den Saal. Die junge Frau galt einst als eine enge Freundin von Nora Haukland und einer der Hauptgründe, weshalb es zwischen Borg Høiby und Haukland immer wieder zu Streit kam. Der Angeklagte behauptete mehrfach, Isachsen habe einen schlechten Einfluss auf Haukland und seine Ex-Freundin würde sich von ihrer Kollegin beeinflussen lassen – sowohl in Sachen Kleidung als auch Verhalten.
Marius Borg Høiby wirkt genervt
von Silja Anders, People-Redaktorin
Høiby will vor Gericht nichts davon wissen, dass er angeblich gewalttätig gegenüber seiner Ex-Freundin wurde. Er behauptet, seine Ex sei «ziemlich manipulativ» Auf die Fragen der Anwältin antwortet er schnippisch.
Das Gericht ist inzwischen stark in Verzug. Am gestrigen Prozesstag hätten eigentlich bereits weitere Zeugen aussagen sollen, stattdessen war man den ganzen Tag mit den Aussagen von Marius Borg Høiby beschäftigt. Der Richter versucht die Stimmung etwas aufzulockern und gesteht, dass er «sichtlich gestresst» sei, da der Zeitplan heute geändert werden musste.
Heidi Reisvang beendet ihr Verhör und Marius Borg Høibys Verteidiger ergreift das Wort. Er geht auf Nachrichten zwischen Borg Høiby und Nora Haukland ein, in denen die Ex-Freundin des Angeklagten ihm Bilder schickte und fragte, ob sie diese posten dürfte. Dies verneint Borg Høiby in den Nachrichten «Ich wollte nicht, dass ein Bild meiner Freundin im Internet zu sehen ist – ohne BH, wollte ich sagen. Ich habe sie freundlich gebeten, es zu entfernen.»
Høiby erinnert sich an einen Vorfall, bei dem Nora Haukland ihn geschlagen haben soll. Schon gestern sagte er aus, dass sie ihm gegenüber häufig gewalttätig wurde. An einem Abend sollen die beiden einen Club besucht haben. Marius Borg Høiby erinnert sich nicht mehr an den Kontext, doch er behauptet, Haukland habe ihn an diesem Abend vor mehreren Leuten geschlagen, was ihm peinlich gewesen sein. Deshalb habe er es runtergespielt und so getan, als ob er es mit Humor nehme. «Es ist peinlich, von der eigenen Freundin vor so vielen Leuten verprügelt zu werden», sagt er laut «VG» vor Gericht aus.
Dass Nora Haukland Angst vor ihm hatte und er ihr gegenüber gewalttätig geworden sein soll, davon will Marius Borg Høiby nach wie vor nichts wissen.
Nach weiteren Textnachrichten und Befragungen durch die Staatsanwaltschaft ist die Befragung von Marius Borg Høiby für heute beendet. Das Gericht wird nun besprechen, wie der Rest des Tages gestaltet wird. Es folgt eine Mittagspause bis etwa 12 Uhr.
Handelte Nora Haukland einen Deal mit Netflix aus?
von Silja Anders, People-Redaktorin
Zu Beginn des 15. Prozesstages im Fall Marius Borg Høiby muss der Angeklagte erneut in den Zeugenstand. Diesmal wird er von der Verteidigung und Nora Hauklands Anwältin verhört werden. Bereits gestern hatte Borg Høiby einen regelrechten Befragungsmarathon hinter sich. Mit nur wenigen Pausen sass er von morgens bis weit in den Nachmittag vor Gericht und stellte sich den Fragen der Staatsanwaltschaft und des Richters.
Auch heute geht es wieder um die Beziehung zwischen ihm und seiner Ex-Freundin Nora Haukland. Auch heute wirkt es fast so, als wollte Borg Høiby die Verantwortung von sich schieben. Zu jeder Story gibt es im Normalfall zwei Seiten. Haukland wirft ihrem Ex vor, sie geschlagen zu haben, Høiby behauptet, es sei andersherum gewesen. Auf Tonaufnahmen ist zu hören, dass er sie als «verlogene Hure» bezeichnet. Das sei nur eine Reaktion auf Hauklands Anschuldigung der Gewalttätigkeit gewesen, rechtfertigt sich der Angeklagte. Als Nora Haulands Anwältin Heidi Reisvang SMS vorliest, die Høiby seiner Ex schickte, wird er bleich. «Halt die Fresse, du verdammte Schlampe. Es ist aus. Satan, du bist so dumm.» Der Angeklagte wirkt genervt und fordert, dass die Nachrichten als Ganzes vorgelesen werden und nicht nur Bruchstücke.
Zur Erinnerung: Marius Borg Høiby wird in mehreren Fällen Vergewaltigung und häusliche Gewalt vorgeworfen. Einen Überblick über die Vorwürfe gibt es hier zum Nachlesen.
Zudem sagt Marius Borg Høiby vor Gericht aus, dass er nach dem gestrigen Prozesstag einen interessanten Anruf erhalten hätte: «Gestern, als ich zurück im Gefängnis war, bekam ich die Information, dass Nora 4 Millionen Kronen (umgerechnet fast 324’000 Franken) bekommen haben soll – für dies hier.» Damit meint er, dass Nora Haukland angeblich nach Prozessende einen Deal mit Netflix für eine Doku ausgehandelt habe, in der sie über die Beziehung mit Høiby und die Zeit vor Gericht spricht. Auf Anfrage von «Bild» bestreitet Nora Hauklands Sprecherin diesen Vorwurf: «Nein, es gibt keinen Deal mit Netflix. Wir wurden von mehreren Produktionsfirmen kontaktiert, die mit verschiedenen Streamingdiensten im Gespräch waren bzw. sind. Nora hat alle Anfragen höflich abgelehnt.»
Das war Prozesstag Nummer vierzehn
Von Saskia Schär, People-Redaktorin
Den gesamten Mittwoch musste sich Marius Borg Høiby den Fragen des Gerichts zu seiner Beziehung zu der Influencerin Nora Haukland stellen. Um 9.30 Uhr startete die Befragung und endete um 16 Uhr, wobei die Konzentration mit der Zeit immer mehr nachliess.
Borg Høiby gestand, ein Wutproblem zu haben, und dies bereits seit Kindertagen. Zudem sei er sehr eifersüchtig und Haukland gegenüber untreu gewesen. Von Gewalt ihr gegenüber will er allerdings nichts wissen. Von ihr geschilderte Gewaltvorfälle nannte er entweder als «völlig übertrieben» oder als «wilde Fantasien». So soll er nie eine Besteckschublade nach ihr geworfen haben, was Haukland tags zuvor ausgesagt hatte. Dass sie Angst vor ihm gehabt habe, verneint er. Denn auch wenn er mit vielem gedroht habe, so hätte sie gewusst, dass er es niemals tun werde.
Aus dem heutigen Prozesstag wird klar, welche besondere Rolle Borg Høibys Familie für ihn hat. So ärgerte er sich gewaltig über Hauklands gestrige Aussagen über das Kronprinzenpaar. «Ich kenne niemanden, der sich jemals mehr dafür eingesetzt hat, dass es mir gut geht, Jesus Christ!», erklärte Borg Høiby demnach. Auch wollte er von Haukland keine freizügigen Fotos im Internet sehen, dies zum einen wegen seiner Eifersucht, zum anderen wegen der Familie. Auf weitere Fragen zu seiner Familie antwortete er knapp mit einem: «Ich werde nicht mehr über meine Familie sprechen, als ich es bereits getan habe.» Er bestätigte, dass ihm seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, dabei half, eine von ihm zerstörte IKEA-Schranktür zu ersetzen.
Am Donnerstagmorgen ab 9.30 Uhr muss sich Marius Borg Høiby den Fragen der Verteidigung stellen. Der Prozess ist etwas im Rückstand, ursprünglich hätten bereits am Mittwochnachmittag weitere Zeugen aussagen sollen.
Skurriles Gerücht macht die Runde
von Silja Anders, People-Redaktorin
Immer wieder kam es in der Beziehung von Marius Borg Høiby und Nora Haukland zu Streitereien. «Wir waren immun gegen Schreie», sagt Høiby aus. Von Schlägen will er aber nichts wissen. «Ich weiss, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie jemanden mit geballter Faust geschlagen habe. Das ist noch nie passiert. Ich habe sie noch nie getreten, als sie am Boden lag», sagt der Angeklagte aus.
Weiter spricht Høiby über einen Vorfall, bei dem Haukland behauptet, er habe sie gewürgt. Sie soll ihm einen Finger in die Nase gesteckt haben, um zu überprüfen, ob Høiby Kokain genommen hatte. Um ihren Finger aus der Nase zu bekommen, habe er sie weggestossen, betont aber, dass er nie etwas tat, um sie am Atmen zu hindern.
Abseits des Gerichtssaals kommen nun neue Gerüchte über Marius Borg Høiby auf. Laut «VG» behauptete ein Zeuge, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit ein Kind haben soll. Eines der mutmasslichen Opfer will dem Mann erzählt haben, dass Høiby ihr in der Nacht der angeblichen Vergewaltigung in einem Hotelzimmer von seinem Kind erzählte und ihr sogar Bilder zeigte. Sowohl der Zeuge als auch die Frau selbst wollen sich allerdings nicht weiter zu der Angelegenheit äussern. Bei einer Befragung im September 2024 wurde Høiby nach besagtem Kind befragt. Er verneinte damals die Frage, ob er ein Kind habe.
Høiby spricht von «wilden Fantasien» Hauklands
von Silja Anders, People-Redaktorin
Nora Haukland gab an, sie habe mit Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon darüber gesprochen, dass Marius Borg Høiby nach Schloss Skaugum ziehen sollte, damit er weiter weg von den Versuchungen der Stadt sei. «Das ist Unsinn», behauptet Borg Høiby vor Gericht. Laut seiner Aussage sei Hauklands Mietvertrag ausgelaufen und auf Schloss Skaugum habe sie mit Høiby eine kostenlose Unterkunft bekommen.
«Sie hat ein starkes Bedürfnis, sich als eine Art Mutter Teresa darzustellen», behauptet der Angeklagte. Die gesamte Beziehung von Marius Borg Høiby und Nora Haukland schient geprägt von Eifersucht auf beiden Seiten.
Der Richter möchte von Høiby im Laufe der Befragung wissen, ob es im November oder Dezember 2022 körperliche Auseinandersetzungen zwischen ihm und Haukland gegeben habe. Marius Borg Høiby will sich daran nicht erinnern können. «Wir hatten wahrscheinlich schon laute Streitereien. Aber ich habe sie nie auf die Couch geworfen und sie so lange gewürgt, bis sie bewusstlos wurde.» Ihre Äusserungen bezeichnet Høiby als «wilde Fantasien».
Ungefragt greift Marius Borg Høiby auch das Thema Kaugummi kauen auf. Mehrfach soll er im Gerichtssaal Kaugummi gekaut haben, was ihm als Akt der Arroganz ausgelegt wurde. «Mein Mund wird einfach so trocken. Das soll nicht herablassend wirken», betont der Angeklagte. Der Richter erklärt, dass ihm das nicht einmal aufgefallen sei.
Marius Borg Høiby wirkt wütend – «Jesus Christ!»
von Silja Anders, People-Redaktorin
Am 14. Prozesstag setzt Marius Borg Høiby seine Aussagen vom 24. Februar fort. Thema ist vor allem die Aussage seiner Ex-Freundin Nora Haukland, die gestern Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon beschuldigte, sich nicht genug dafür eingesetzt hätten, dass Høiby geholfen wird. Bei seiner Aussage bricht er in Tränen aus.
Borg Høiby bestreitet Hauklands Anschuldigungen gegen seine Mutter und seinen Stiefvater. Bei seiner Aussage wirkt er sichtlich aufgewühlt. «Ich kenne niemanden, der sich jemals mehr dafür eingesetzt hat, dass es mir gut geht. Jesus Christ!», rutscht es dem Angeklagten raus. Er sei wütend über die Aussagen seiner Ex-Freundin und könne nicht verstehen, wieso diese das Kronprinzenpaar «vor den Bus» werfe.
Mit dem Vorwurf der häuslichen Gewalt gegenüber Nora Haukland konfrontiert, streitet Høiby dies ab und behauptet, dass seine ehemalige Partnerin ihn geschlagen habe. «Sie hat mich oft geschlagen. Sie hat mich oft angeschrien. Wenn wir gestritten haben, wurde es laut. Von beiden Seiten», sagt Høiby laut «VG».
Das war der 13. Prozesstag
Von Saskia Schär, People-Redaktorin
Am 13. Prozesstag standen die Aussagen von Nora Haukland und Marius Borg Høiby im Zentrum – mit diametral unterschiedlichen Darstellungen ihrer Beziehung. Borg Høiby wird im Falle Hauklands des Tatbestandes des Missbrauchs in engen Beziehungen beschuldigt.
Nora Haukland beendete am Nachmittag ihre Aussage und schilderte mehrere mutmassliche Gewaltvorfälle. Sie berichtete, Borg Høiby habe sie angespuckt, geschlagen und gewürgt sowie regelmässig beleidigt. Nach dem Liebes-Aus wandte sie sich laut eigener Aussage auch an das Kronprinzenpaar in Skaugum und appellierte an Mette-Marit und Haakon, ihm Hilfe zu ermöglichen.
Borg Høiby zeichnete später ein deutlich anderes Bild. Er schilderte das Kennenlernen als «wie in einem Film». Für Spannungen sorgte gemäss «vg» Hauklands Tätigkeit als Influencerin. Durch ihre Social-Media-Posts habe er sich unfreiwillig öffentlich wiedergefunden. In der Beziehung habe er deshalb Regeln aufgestellt, etwa zu freizügigen Inhalten oder Kooperationen, die er mit Blick auf seine Familie als unangemessen empfand.
Die von Haukland geschilderten Vorfälle bezeichnete er als «masslos übertrieben». Gewalt habe es aus seiner Sicht nicht gegeben, auch konkrete Anschuldigungen – etwa, sie in eine Garage gedrängt oder ihr eine Tür ins Gesicht geschlagen zu haben – wies er zurück.
Bei seiner Befragung erhielt Borg Høiby Unterstützung von seinem Vater Morten Borg, der im Gericht anwesend war. Nach gut einer Stunde bat Borg Høiby bereits um eine kurze Pause. Diese wurde ihm zwar nicht gewährt, doch nur wenige Minuten später wurde der Prozesstag für heute beendet. Am Mittwochmorgen ab 9.30 Uhr wird Marius Borg Høiby weiter zu seiner Beziehung zu Nora Haukland befragt.