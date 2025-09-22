Priscilla Presley hat offen wie nie über die Untreue von Ex-Ehemann Elvis Presley gesprochen. Trotz aller Affären sei er aber ein «wunderbarer» Ehemann gewesen, so die 80-Jährige in einem Interview.

1/10 Priscilla Presley hat in einem Interview offene Worte über die Untreue von Ehemann Elvis geteilt. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Darum gehts Priscilla Presley spricht offen über Elvis' Untreue und ihre Ehe

Trotz Affären beschreibt sie Elvis als «sehr, sehr besonders»

Priscilla lernte Elvis 1959 mit 14 kennen, 1967 heirateten sie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Priscilla Presley (80) hat offen wie selten über die Untreue von Elvis Presley (1935–1977) und deren Auswirkungen auf ihre Ehe gesprochen. In einem Interview mit «Today» beschrieb die Ex-Ehefrau des King of Rock'n'Roll, die diese Woche ihre Memoiren «Softly, As I Leave You: Life After Elvis» veröffentlicht, ihn trotz seiner zahlreichen Affären als «sehr, sehr besonders».

«Unser Leben war sehr anders, wissen Sie? Sehr, sehr anders», schilderte Presley. Sie erinnerte sich, wie sie das zweite Zuhause des Paares in Palm Springs regelmässig überprüfte, während Elvis in Las Vegas auftrat: «Ob es sauber ist, ob die Putzkräfte alles erledigt haben, bevor er nach Hause kommt.»

Doch bei einem dieser Besuche stiess sie auf Post von «allen möglichen Mädchen». «Ich habe die Post gelesen, und die Dinge, die ich da gelesen habe, missfielen mir wirklich und ich mochte sie nicht», sagte sie. Priscilla Presley schildert, dass an den Wochenenden, an denen er im Haus in Palm Springs war, Frauen ihn dort besuchten: «Es war ein anderes Leben. Dennoch kam er nach Hause und war grossartig und wunderbar. Er war immer noch ein guter Ehemann, aber es waren einfach zu viele von uns.»

Abtreibung von Lisa Marie stand im Raum

Priscilla lernte Elvis 1959 kennen, als sie erst 14 Jahre alt war und er während seines Armeeeinsatzes in Deutschland stationiert war. 1967 heirateten die beiden in Las Vegas. Noch in der Hochzeitsnacht wurde die damals 21-Jährige schwanger. «Weder Elvis noch ich waren bereit für ein Kind», so Presley in ihrem neuen Buch. «Wochenlang machten Elvis und ich uns still Sorgen darüber, was kommen würde. In meinem tiefsten Tiefpunkt fragte ich mich sogar, wie ich mich fühlen würde, wenn ich einen Unfall hätte und eine Fehlgeburt erleiden würde. Ich fühlte mich so schuldig, dass ich überhaupt solche Gedanken hatte.»

Eines Tages hätte Elvis sie dann angesehen und gefragt, ob sie eine Abtreibung vornehmen lassen wolle. «Er sagte mir, er würde mich in jeder Entscheidung unterstützen. Seine Worte waren wie ein Weckruf. Die Tragweite dieser Entscheidung traf mich wie ein Schlag und ich begann zu weinen. Ich sagte ihm: ‹Nein! Das können wir nicht tun. Das ist unser Baby!›». Kaum habe Tochter Lisa Marie dann im Februar 1986 das Licht der Welt erblickt, habe sich das Paar sofort «hoffnungslos» in sie verliebt.

«Mein Leben war sein Leben»

Ihre Ehe war geprägt von intensiven Höhen und Tiefen: Wiederholte Affären auf Elvis' Seite, aber auch eine eigene Beziehung Priscillas mit einem Karatelehrer belasteten die Verbindung. In einem Interview im Jahr 1978 sagte Priscilla: «Mein Leben war sein Leben. Er musste glücklich sein. Meine Probleme waren zweitrangig. Ich wollte wachsen. Ich wollte Dinge tun.» 1972 trennten sich Priscilla und Elvis Presley, ein Jahr später wurde die Scheidung offiziell.

Ihre neuen Memoiren «Softly, As I Leave You: Life After Elvis» bieten nun einen noch tieferen Einblick in ihr Leben nach der Trennung und zeigen, wie sie mit dem Einfluss von Elvis' Untreue und der intensiven Aufmerksamkeit, die mit dem Leben an der Seite des King of Rock'n'Roll einherging, umgegangen ist. Zudem geht es im Buch um den Tod ihrer Tochter Lisa Marie im Jahr 2023, die im Alter von 54 Jahren an einem Darmverschluss verstarb. So beschreibt Priscilla Presley, dass sie damals im Spital die schwierigste Entscheidung ihres Lebens treffen musste, die in folgendem Satz endete: «Nehmen Sie sie von der Maschine, Doktor».