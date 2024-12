«Ich wurde quasi in der Schweiz entjungfert, was Live-Konzerte angeht»

1/7 Nächstes Jahr tritt Wincent Weiss am 17. März 2025 im Zürcher Hallenstadion auf. Foto: zVg

Auf einen Blick Wincent Weiss blickt auf erfolgreiches Jahr zurück und freut sich aufs Hallenstadion

Träumt von Bauernhof mit Familie, hat beruflich keine weiteren Wünsche mehr

Feiert 2026 zehnjähriges Jubiläum seiner Durchbruchssingle «Musik Sein» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Redaktorin People

2013 kam er bei «DSDS» nicht mal unter die besten Zehn – heute feiert er Hits, ausverkaufte Konzerte und Tourneen: Wincent Weiss (31) gehört zu den erfolgreichsten Musikern im deutschsprachigen Raum. Im März tritt er zum wiederholten Mal im Zürcher Hallenstadion auf. Darauf freut er sich, da er dort sein allererstes Konzert mit seiner Band als Vorgruppe gespielt hat. «Ich wurde quasi in der Schweiz entjungfert, was Live-Konzerte angeht», scherzt Weiss im Gespräch mit Blick.

Allgemein verbindet der Sänger mit der Schweiz gute Erinnerungen, wie er Blick erklärt. Zum Beispiel seinen Auftritt im vergangenen Juli am Moon & Stars Festival in Locarno, «weil ich dort auf dem Balkon gesungen habe». «Das ist schon das Konzert, welches dieses Jahr am meisten bei mir hängengeblieben ist», schwärmt er.

Seine Stimme hört man nicht nur in Liedern

Es ist auch seine sympathische und unbefangene Art, die den 31-Jährigen zum Publikumsliebling macht. Er sieht keinen Grund, sich zu verändern und bevorzugt Authentizität und Natürlichkeit: «Wenn man über sich selbst und seine eigenen Patzer lachen kann, geht man viel bequemer durchs Leben.»

Neben der Musik ist der Sänger auch als Synchronsprecher tätig. Aktuell leiht er der Figur Taka in Disneys «Mufasa» seine Stimme. «Beruflich habe ich keine Wünsche mehr. Da ist alles schon so viel grösser geworden, als ich es mir hätte erträumen können», sagt er.

Auf dem Boden geblieben

Seine persönlichen Ziele sind bodenständig: Er sehnt sich nach einem Bauernhof «mit Pferden, Kühen, Hunden» und danach, Vater und Grossvater zu werden. Seit 2022 ist er vergeben, verrät jedoch nicht mit wem.

Der «Feuerwerk»-Sänger betont, dass er sich nie aktiv für das öffentliche Leben entschieden habe und dass es «schon mehr Einschränkungen beinhaltet, als sich die Menschen vorstellen können». Dennoch sieht er es als Privileg, seinen Traum leben zu dürfen.

In den nächsten zwei Jahren feiert er gleich dreifach: Zehn Jahre sind seit der Veröffentlichung seiner ersten Single «Regenbogen», seinem Durchbruch mit «Musik sein» und seiner ersten Tour vergangen. Rückblickend sagt er: «Ich fühle mich auf einmal relativ alt, wenn ich an sowas denke. Bei mir ging alles so schnell.»

Die nächsten Tage werden bei Weiss emotional: Weihnachten bedeutet dem Familienmenschen besonders viel, da die gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten immer knapper wurde. An den Feiertagen kommen sie alle wieder zusammen – und hören sich unter anderem auch einige Songs seines neu aufgelegten Weihnachtsalbums aus dem letzten Jahr an: «Wir lassen eine Weihnachtsplaylist laufen, wo ich mit ein oder zwei Songs vertreten bin.»

Wincent Weiss macht am 17. März 2025 mit seiner Arena-Tour im Hallenstadion halt. Tickets sind bei Ticketcorner erhältlich.