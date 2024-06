Wincent Weiss kommt am 17. März in die Schweiz

Wincent Weiss kommt am 17. März in die Schweiz

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Wincent Weiss kommt in die Schweiz!

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Endlich ist es so weit: Anfang des Jahres 2025 wird Wincent Weiss (31) im Rahmen seiner Arena-Tour ein Konzert in der Schweiz geben. Nach einer erfolgreichen Tour vor über 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im vergangenen Jahr wird der Popsänger und Songwriter im März 2025 an elf Konzertabenden wieder für musikalische Highlights sorgen. Am 17. März 2025 wird der Künstler seine Hit-Songs im Zürcher Hallenstadion zum Besten geben.

«Ich bin unfassbar stolz, dass wir 2025 wieder auf Arena Tour gehen. Der Gedanke daran, in so vielen Städten vor so vielen Menschen spielen zu dürfen, ist wirklich überwältigend», wird Weiss in der Medienmitteilung zitiert. Weiter sagt der Popsänger freudig: «Einen Abend zu kreieren, bei dem das Publikum mal alles andere ausblenden und vergessen kann: zwei Stunden, in denen es nur um Musik geht, um das Miteinander und den Spass. Zusammen mitsingen, zusammen tanzen und einfach mal den Alltag loslassen. Darauf freue ich mich jetzt schon wahnsinnig!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

So wurde Wincent Weiss zum erfolgreichen Popsänger

Seine Anfänge in der Musik machte Wincent Weiss im Jahr 2013 mit der Teilnahme in der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Der Musiker schaffte es unter die besten 29 Kandidaten, dann schied er aus. Davon liess sich Weiss allerdings nicht unterkriegen: Auf Youtube veröffentlichte er eine Coverversion von Elifs (31) «Unter meiner Haut» (2013), die in kürzester Zeit beliebt wurde. Sein Durchbruch kam schliesslich, als das deutsche DJ-Duo «Gestört aber Geil» einen Remix seiner Covers herausbrachte, der 2015 zum Mega-Hit und mit Platin ausgezeichnet wurde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seither schaffte es der Künstler mit Hits wie «Feuerwerk» (2017) in die deutschen Singlecharts und mit seinem ersten Album «Irgendwas gegen Stille» (2017) auf den dritten Platz der Albumcharts. Im Jahr 2021 sass er zum ersten Mal in der Jury der Sendung «The Voice Kids», inzwischen ist er ein fester Bestandteil der ProSieben-Sendung geworden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tickets für Wincent Weiss' Konzert in Zürich sind ab dem 28. Juni 2024 um 12 Uhr bei Ticketcorner erhältlich.