Es ist eine Pop-Sensation! Sir Elton John will es nach seiner finalen «Farewell Yellow Brick Road»-Tour wieder wissen und veröffentlicht mit US-Singer-Songwriterin Brandi Carlile das Album «Who Believes in Angels?». Die Vorab-Single erscheint am Mittwochabend.

1/7 Offizielles Pressebild zum gemeinsamen neuen Album «Who Believes in Angels?» von Brandi Carlile und Sir Elton John, das im April erscheint. Foto: Peggy Sirota/Universal

Auf einen Blick Elton John nimmt neues Album auf, erlebt emotionale Höhen und Tiefen

Zusammenarbeit mit Brandi Carlile und Produzent Andrew Watt im Studio

20 Tage Aufnahmezeit für das Album im Oktober 2023

Jean-Claude Galli Redaktor People

Am Ende eines langen Studiotages in Los Angeles bricht Sir Elton John (77) in Tränen aus. «Das war eine der grössten musikalischen Erfahrungen meines Lebens», sagt er an seinem Piano sitzend. Es sind Tränen der Rührung und der Freude. «So etwas ist mir noch nie in meiner ganzen Karriere passiert.»

Brandi Carlile (43) umarmt ihn, die US-Singer-Songwriterin und elffache Grammy-Gewinnerin. Sie trat mit John 2022 auf dessen finaler «Farewell Yellow Brick Road» im Dodgers-Stadion in Los Angeles auf und ist schon länger eng mit ihm befreundet. «Ich denke, wir sind so etwas wie Seelenverwandte», sagt sie.

Mit im Studio ist US-Produzent Andrew Watt (34), bekannt durch Arbeiten mit Rita Ora (34), Justin Bieber (30) oder den Rolling Stones. In 20 Tagen nehmen sie im Oktober 2023 ein gemeinsames Album auf. Involviert ist auch Texter-Legende Bernie Taupin (74). Zum ersten Mal erlaubt John auch Kameras, um die Arbeit hinter den Kulissen festzuhalten. Die Aufnahmen dokumentieren die ganzen Höhen und Tiefen des künstlerischen Prozesses. Und sie zeigen die Brillanz des Popstars, der trotz Rückschlägen auch bei diesem Projekt nie aufgibt und im kleinen Team schliesslich doch etwas Grosses schafft.

«Weshalb tut er sich das an?»

Zuerst wirkt Elton John fahrig und lustlos in seinem neckischen Gucci-Trainingsanzug, die Körperspannung fehlt. «Ich war erschöpft und hatte viele Zweifel. Ich war wütend und müde, unausstehlich und unberechenbar», sagt er im Trailer und schmeisst die Kopfhörer auf die Pianotasten. «Ich wollte etwas ganz Spezielles schaffen, aber garantieren kannst du das nie. Es war ein Alptraum.»

Die Stimmung färbt auch auf Carlile ab. «Es stand viel auf dem Spiel», sagt sie. «Und es gab Momente, wo ich mich fragte: Weshalb will er das, weshalb tut er sich das noch an?» Der absolute Tiefpunkt ist erreicht, als John ein Liedblatt in kleine Stücke zerreisst und sie demonstrativ vor Andrew Watt zu Boden fallen lässt. «Das wars, ich gehe nach Hause», sagt er.

Doch nun ist die Talsohle erreicht, und langsam geht es aufwärts. Johns Augen funkeln, die Spannung kehrt zurück. «Dieses Album hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich weiss, dass ich weitermachen kann», sagt er rückblickend. «Es fühlt sich an wie der Übergang in eine neue Ära. Was mich betrifft, so ist dies der Beginn meiner zweiten Karriere.»

Die heute erscheinende Vorab-Single «Who Believes in Angels?» und der Trailer zum Studio-Film liefern einen ersten Vorgeschmack. Das gleichnamige Album mit zehn Songs inklusive des Oscar-nominierten Titel «Never Too Late» erscheint im April.