Auf einen Blick 19-Jähriger war zurechnungsfähig. Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

IS-Anhänger plante Selbstmordanschlag auf Taylor-Swift-Konzert in Wien

Ein von der Staatsanwaltschaft eingeholtes psychiatrisches Gutachten komme zum Schluss, dass der 19-Jährige zum möglichen Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sei, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Ein solches Gutachten sei bei schwerwiegenderen Fällen ein übliches Verfahren vor einer Anklage. «Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen», sagte die Sprecherin weiter.

0:27 Nach Konzert-Absagen: Swift-Fans hängen ihre Bändeli an einen Baum

Der junge Mann war zwei Tage vor dem ersten Konzert festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. In diesem Zusammenhang wird auch noch gegen einen 17-jährigen mutmasslichen Komplizen ermittelt.

1:13 Blick-Redaktorin in Wien: «Es herrscht eine gespenstische Stimmung in der Stadt»

Fans waren in grosser Gefahr

Der Hauptverdächtige soll im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im August 2024 einen Selbstmordanschlag auf das zweite von insgesamt drei in Wien vorgesehenen Taylor-Swift-Konzerten geplant haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass er möglichst viele vor dem Stadion versammelte Fans entweder mit einem selbst gebastelten Sprengsatz oder mit Hieb- und Stichwaffen töten wollte. Der Veranstalter hatte wegen der Terrorgefahr alle Konzerte in Wien abgesagt.

1:25 Geheimdienst-Chef über Täter: «Sein Ziel war es, eine grosse Menschenmenge zu töten»

Termin für Prozess gegen einen IS-Anhänger steht fest

Gegen einen inzwischen 19-Jährigen wird am 10. Februar vor dem Landgericht Wien ebenfalls wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verhandelt. Der bei den Ermittlungen zum Fall Swift festgenommene Verdächtige soll aber mit den Anschlagsplänen nicht direkt zu tun gehabt haben, sondern allgemein für den IS in sozialen Medien geworben haben.