Terroralarm in Österreich: Ein 19-Jähriger plante offenbar einen Anschlag auf eines der Taylor-Swift-Konzerte in Wien. Der Verdächtige wurde festgenommen.

1/5 Spielt diese Woche in Wien: US-Superstar Taylor Swift.

Janine Enderli Redaktorin News

Grosse Aufregung im niederösterreichischen Ternitz: Ein 19-Jähriger steht unter dringendem Terrorverdacht, einen Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien geplant zu haben. «Es besteht ein konkreter Verdacht, dass eine Gefährdung für die Taylor-Swift-Konzerte vorliegt», gab ein Polizeisprecher am Mittwoch gegenüber der «Krone Zeitung» an.

Der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln wurde in den frühen Morgenstunden festgenommen, was einen Grosseinsatz auslöste. Fast die halbe Ortschaft Ternitz musste evakuiert werden, berichtet die Zeitung weiter.

Sind die Verdächtigen IS-Anhänger?

Der Hinweis an die österreichische Polizei sei von ausländischen Sicherheitsbehörden gekommen. Die Ermittlungen um mögliche Hinterleuten oder Komplizen des Verdächtigen laufen derweil Hochtouren. Auch in Wien kam es am Dienstag zu einer Festnahme.

Von Behördenseite folgte gegen Abend leichte Entwarnung: «Eine konkrete Gefährdung wurde abgewendet», auch wenn eine «abstrakte Gefahr» noch bestehe.

Wie die «Krone» weiter schreibt, hätte der Verdächtige der Terrororganisation Islamischer Staat vor wenigen Wochen die Treue geschworen. «Wir wissen, dass er den Treueschwur auf den IS abgelegt hat. Er hat das vor wenigen Wochen getan», so der zuständige Generalstaatsanwalt Franz Ruf.

Derweil werden die Sicherheitskontrollen bei den anstehenden Konzerten vom und Donnerstag, Freitag und Samstag massiv erhöht. Besonders Zutritt und Zufahrt zum Gelände werden streng kontrolliert. Eine Absage steht aktuell nicht im Raum, aber Besucher müssen mit Verzögerungen rechnen.